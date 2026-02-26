Peligro Club, la fiesta de electrónica que une A Coruña con Tomorrowland: "Hay talento en Galicia; muchos DJs han dado el salto al extranjero"

En las grandes capitales europeas, las noches de discoteca poco a poco han ido convirtiéndose en fiestas temáticas orientadas a públicos específicos. Así, salas de Berlín, Barcelona o Ámsterdam llevan años dividiendo su programación entre tecno, música urbana o pop comercial. A Coruña no escapa a este fenómeno y desde hace un tiempo acoge Peligro Club, una celebración de la electrónica emergente tan local como global.

La llegada del artista PETERBLUE es uno de los mayores éxitos de la organización hasta el momento. Actuará la noche del viernes 27 de marzo en la sala SkyRoom de Pelícano, en uno de los sets programados entre las 00.00 hasta las 06.30 horas. Este músico se encuentra en pleno ascenso y comenzará su gira global en A Coruña, con fechas posteriores que incluyen Nueva York, Chicago, Sídney, Bogotá, Estambul o Copenague, entre otros. Este año pasará por festivales como Tomorrowland o Sónar.

"Enorme ilusión. Subió el cartel de su World Tour y lo arranca en A Coruña, y luego ves nombres tan grandes como Miami o Berlín… Es un auténtico honor. Es un artista que no te puedes perder, porque mezcla muchísimos estilos, y siempre con ese toque latino y de “salchipapeo” como él dice", explica Alejandro Pena, fundador y productor de Peligro Club.

A Coruña, ¿una posible capital del tecno?

El auge de la música electrónica es una realidad en los últimos años. Además de proyectos musicales que llamaron la atención del gran público, como brat de Charli XCX o los sucesivos álbumes de Fred Again..., la viralidad en Instagram o TikTok de sets prueba la aceptación en las nuevas generaciones. En este escenario, A Coruña juega un rol relevante dentro de la península ibérica.

"Sin duda, la ciudad está en el mejor momento de cultura electrónica. Es un punto de referencia en el Norte y también en el resto de España. Sólo hay que ver la infinidad de artistas que pasan por aquí. Hace unos años era impensable. Y es una escena súper rica donde hay proyectos para todos los públicos. Desde el gran formato con Wake Up!, que es la marca más consagrada y los que traen a los artistas más potentes, a tecno más puro con Fanzine, tecno vanguardista con Retrofuture, house con Mestizo, género urbano con Fukai… y muchísimos más pequeños colectivos y DJs que hacen cosas de todos los colores y sabores", explica Alejandro Pena.

"Decidí crear Peligro para contar con un club de tamaño medio, unas propuestas musicales más variadas y nuevos artistas que van saliendo, combinando Europeos, nacionales y da terriña. Antes de verano, llevaremos la disfrutonería gallega a Madrid, a ver qué tal nos reciben en la capital", confiesa.

Peligro Club da escenario hueco a talento gallego

"Hay muchísimo talento en Galicia. Muíños y Zero Delay, dos de nuestros clásicos, ya están empezando a sonar fuerte por España. En Galicia también hay muchos DJs que ya han dado el salto a pinchar en el extranjero, como SBA y Sandwicho, que estuvieron en Peligro Club varias veces y volverán. También hay nombres como John Chstr, que es un artista que va a dar que hablar", explica Pena.

Peligro Club se asienta en A Coruña, con puntuales salidas a Vigo o Santiago de Compostela. Centran su eje en adelantarse al boom de sus artistas y brindar la posibilidad de verlo antes. Apuestan por tener ojo, más que grandes nombres. Destaca por su ambiente y la variedad de sus sets, casi como el evento idóneo para introducirse en la electrónica. "La gente que viene sabe que va a escuchar algo novedoso, distinto, y que la fiesta es mágica", resuelve.