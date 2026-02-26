La Salvamar Batelgeuse rescata a un pesquero a la deriva en la ensenada del Orzán

Un pesquero ha quedado a la deriva en A Coruña, frente a la ensenada del Orzán, y ha tenido que ser remolcado por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Betelgeuse.

Según cuenta en sus redes sociales, el Centro de Coordinación de Salvamento de A Coruña ha movilizado la patrullera tras perder el timón.

Noticias relacionadas

En el vídeo se incide que el mar estaba en calma y que había buen tiempo. A su vez, la institución dependiente del Ministerio de Transportes, ha incidido en la necesidad de asegurar la seguridad náutica.