El tiempo en A Coruña según la Aemet: el sol marcará el relevo de febrero a marzo

El tiempo en A Coruña será cambiante durante lo que queda de esta semana. Febrero se despedirá con sol, y soleado será también el estreno del mes de marzo en Galicia, pero en este camino hacia la primavera --que comenzará en menos de un mes-- si algo caracteriza a esta época del año es que la situación atmosférica se vuelve quizá más imprevisible que en otros momentos del año, así que por delante tenemos no solo esta semana sino probablemente varias más de una auténtica montaña rusa de cambios con alternancia de días de tiempo estable que van a servir ya como adelanto primaveral con jornadas más desapacibles que nos recordarán a las borrascas que marcaron enero y la primera mitad de febrero, y que ahora dejamos atrás.

A juzgar por el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para A Coruña, la ciudad atravesará durante lo que queda de esta semana una situación de tiempo cambiante. Como ejemplo, la jornada de ayer, con una mañana gris y lluviosa que dio paso a una tarde de tiempo más estable en la que el sol asomó para iluminar la segunda mitad del día.

Hoy jueves 26 de febrero será un día marcado por la estabilidad atmosférica. La Aemet prevé algunas nubes, sin precipitaciones, y con temperaturas que se moverán entre los 7 grados de mínima y los 15 de máxima. Meteogalicia no descarta algunos bancos de niebla durante la mañana y algunas precipitaciones al final de la jornada.

Cargando previsión del tiempo...

El viernes día 27 vuelve la lluvia. No lloverá de forma continua ni persistente pero sí caerán chubascos repartidos a lo largo de la jornada debido al paso de un frente lluvioso que afectará a Galicia. Aemet y Meteogalicia no descartan la apertura de algunos claros durante la tarde. Los termómetros en A Coruña se mantendrán entre los 10 y los 15 grados.

Adiós febrero, hola marzo

¿Y cómo viene el fin de semana? El sol marcará el relevo de febrero a marzo durante este fin de semana, aunque tanto la Aemet como Meteogalicia no descartan que todavía caigan algunas gotas durante la mañana del sábado mientras se retira el frente que afectará a Galicia este viernes. Serán en todo caso precipitaciones residuales que se extinguirán con el avance de la jornada.

Noticias relacionadas

Febrero se despedirá, por tanto, de A Coruña y del conjunto de Galicia el sábado 28 con un día principalmente soleado y marzo arrancará el domingo, día 1, también con una jornada de tiempo estable y seco. Las temperaturas mínimas en A Coruña durante el fin de semana marcarán entre 7 y 5 grados, y las máximas marcarán en la ciudad entre 14 y 16 grados. Pero, como hemos adelantado, esta recta final antes de la primavera empieza a estar marcada por un tiempo sobre todo cambiante, así que a partir del lunes día 2 la Aemet ya anuncia cambios: vuelven a aumentar las probabilidades de lluvia. Meteogalicia avisa de que el noroeste gallego atravesará una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con tiempo cambiante y descenso de las temperaturas. En el horizonte más inmediato, para el jueves día 5 ya se vislumbra una situación de mayor inestabilidad, así que habrá que vigilar la evolución de los pronósticos meteorológicos para ir concretando la previsión del tiempo en A Coruña en un escenario tan voluble. Más información.