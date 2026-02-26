Vendidos o apalabrados 18 pisos de la promoción de lujo en los antiguos terrenos del Estado en A Maestranza

La propietaria de dos de las parcelas de A Maestranza que pertenecían al Ministerio de Defensa hasta su venta en 2019, Lipromo Coruña SLU, continúa avanzando en el proyecto del edificio de 57 viviendas, aunque todavía no se ha resuelto en los tribunales el recurso contra el estudio de detalle.

Tal y como informaba este diario hace un mes, una inmobiliaria ya ofertaba los pisos en estos terrenos que en su día fueron públicos con precios que van de los 290.000 euros a los 725.000 euros, cifras que se acercan a las de las promociones de obra nueva con mayor precio en el mercado.

Ahora, la promotora ha instalado el cartel de venta de la próxima promoción de viviendas, que continúa ofertando los nuevos pisos a pesar de que la licencia de obra está condicionada a la respuesta de los tribunales, que tienen que decidir sobre el recurso presentado por Defensa do Común en abril de 2024 contra su estudio de detalle.

Cartel de venta de Residencial A Proa / CARLOS PARDELLAS

La resolución de este caso todavía no está lista, según confirmaban fuentes muncipales y de Defensa do Común a este diario en el mes de enero, pero los promotores siguen con su plan promocional. Además, han abierto una oficina en el Ensanche para informar sobre esta promoción, además de tener una página web propia y anuncios en Idealista y redes sociales.

Vendidos y reservados

Según la información disponible en su página web, de los 57 apartamentos que se pretende poner a la venta, once ya han sido reservados y siete vendidos. Actualmente 39 siguen en oferta. En el primer portal siguen doce disponibles, mientras que cuatro ya se han reservado y otro tanto vendidos. En el segundo portal 14 están aún en venta, mientras que hay cuatro apalabrados y uno vendido. Por último, en el tercer portal, hay trece pisos aún sin comprar, mientras que tres están reservados y dos vendidos.

Inicio previsto para el 30 de marzo

Residencial A Proa, que es el nombre que recibe el proyecto, cuenta con pisos y dúplex de 1 a 4 dormitorios. Según los anuncios, el inicio de la construcción está previsto para el 30 de marzo. Informan de que actualmente la obra está "en la fase de movimiento de tierras", mientras que fijan la entrega de llaves a los propietarios para en el "segundo trimestre de 2028".

El piso más barato del edificio es de 290.000 euros y corresponde a un bajo exterior de 1 dormitorio y una superficie de 68 metros cuadrados. Los dúplex van de los 520.000 a los 575.000 euros. Hay también viviendas, algunas con terraza, con precios que oscilan entre los 710.000 y 725.000 euros. Estos precios, según indica la inmobiliaria, no incluyen garaje ni trasteros, que habrá que adquirir aparte.

En la página web de Residencial A Proa se destaca su "ubicación privilegiada", cerca del puerto deportivo, O Parrote y el rectorado de la Universidade da Coruña y a "solo cinco minutos" de la plaza de María Pita. "Cada vivienda combina diseño contemporáneo, acabados cuidados de Porcelanosa y una ejecución orientada al confort y la funcionalidad. Cuenta, además, con la máxima calificación energética y soluciones sostenibles que optimizan el bienestar diario", destacan.

Recurso pendiente

Un edificio que se levantará en una parcela que perteneció al Estado y sobre la que todavía hay incógnitas por resolver, como la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por Defensa do Común, que también recurrió en el juzgado la licencia concendida por el Concello. El colectivo considera que la autorización a Lipromo, que tiene otro terreno más en la zona, está fuera de la legalidad "igual que el estudio de detalle que la ampara".

Defensa do Común ha defendido que procede hacer una modificación puntual del Plan Especial de la Ciudad Vieja para "una adecuada delimitación" del sistema defensivo de la Ciudad Vieja, de su contorno de protección y de la determinación de concretas normas de prevención y protección y puesta en valor" a efectos de "evitar la construcción de edificaciones que supondrían una afectación negativa".

Noticias relacionadas

Estas parcelas, que Defensa acabó vendiendo porque la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo hizo que las pujas quedasen desiertas, permanecieron durante años sin urbanizar y utilizadas como aparcamiento informal por los residentes en la Ciudad Vieja. Durante la campaña electoral de 2023 el Gobierno socialista informó que un tercer terreno, que también era del Estado, sería adquirido por Vivienda para la construcción de 77 pisos.