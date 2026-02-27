Un 8M en A Coruña para celebrar las conquistas sociolaborales de las mujeres

A Coruña se teñirá este año de un morado empapado de memoria histórica y de mujeres clave para procesos colectivos fundamentales. "Queremos incidir na resistencia, resiliencia, sororidade e no poder colectivo das mulleres para o avance social", indicó la diputada de Igualdad, Sol Agra, en la presentación de las propuestas de la Diputación de A Coruña para el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Acompañada por la jefa de Sección, Eva Ovenza, reforzó la idea de que la igualdad real se dilata más allá de fechas señaladas.

'Mulleres da Reconversión'

La imagen de la campaña de este 8 de marzo fue diseñada por la cooperativa Cestola na Cachola y tiene como objetivo plasmar la amplia gama de actividades programadas. Una de ellas, Mulleres da Reconversión, tendrá como protagonistas a las de la comarca de Ferrolterra durante la reconversión naval de la década de los 80 del siglo pasado. "Queremos poñer en valor e traer á memoria colectiva o papel das mulleres na forza produtiva, na loita colectiva e nos coidados e na transformación industrial da bisbarra", afirmó Agra. A través de charlas con vecinas del entorno, se investigará su papel en aquella etapa histórica para la posterior elaboración de un documental, que se presentará en Fene el 6 de marzo.

La diputada anunció un circuito de actividades de promoción de la igualdad, que se celebrará en gran parte de la provincia durante los próximos meses: "Será un programa constante porque a igualdade, como a eliminación da violencia de xénero, non é cousa de datas sinaladas; é un traballo diario de visibilización, prevención e concienciación". Diferentes asociaciones y artistas traerán talleres, teatro, cortos y cuentacuentos con la igualdad como pilar central.

Exposiciones y conciertos

La exposición Sinaladas estará disponible en un futuro próximo para aquellas entidades que así lo soliciten a través de la plataforma Subtel de la Diputación. La muestra es, según explica Sol Agra, "unha homenaxe ás mulleres que formaron parte das loitas sociais desde o século XIX en Galiza e que non apareceron nos libros de historia: das agraristas e as cigarreiras ás represaliadas durante o golpe de Estado do 36 e a Ditadura. Unha visibilización e homenaxe necesarias ás mulleres que loitaron para que gocemos dos dereitos que hoxe temos". La responsable de los contenidos de la muestra, Montse Fajardo, asistirá a cinco concellos para presentar el proyecto.

Noticias relacionadas

El grupo De Vacas celebrará su décimo aniversario en el Pazo de la Cultura de Carballo, el 7 de marzo, como guinda de la programación de este año. Con el concierto, Vacanal Sinfónica, el departamento de Igualdad provincial busca transmitir un mensaje de feminismo reivindicativo e innovador, con un formato ameno al que se suma la retranca de Faia Díaz, Inés Salvado y Paula Romero. Porque, afirma la diputada, "esa mensaxe de reivindicación dos dereitos das mulleres ten que trasladarse tamén fóra dos ámbitos máis formais para chegar a máis xente".