Las Anpas protestarán a las 11.00 horas de este sábado en A Coruña a para pedir más recursos en los colegios

La Federación de Asociacións de Nais e Pais (Anpas) y colegios de centros educativos públicos de la ciudad y la provincia se concentrarán a las 11.00 horas de este sábado en la plaza de Ourense contra el abandono «estructural» de la escuela pública y para pedir más recursos. La manifestación se dirigirá a O Parrote.

El pleno de la Diputación aprobó este viernes una moción del PSdeG y el BNG para instar a la Xunta a cumplir la legislación vigente en materia de atención a la diversidad y dotar de más recursos a los centros educativos. El portavoz socialista, Bernardo Fernández, criticó la práctica de compartir profesorado entre centros, y la vocera del BNG, Avia Veira, señaló las carencias en la cobertura de plazas del centro coruñés Concepción Arenal. La diputada nacionalista Mercedes Queixas pidió en la comisión de Educación del Parlamento gallego revisar un informe de necesidades de las Anpas y criticó que el PP votase en contra.

La Xunta defendió este viernes que está invirtiendo 24 millones de euros en un centenar de obras de modernización y rehabilitación en unos 40 centros educativos de la ciudad.