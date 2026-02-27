Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Justicia avala el bloqueo a 91 pisos en As XubiasDos nuevos radares en GaliciaLas obras de los Cantones llegan a su ecuadorLa mediación en la huelga de buses se cierra sin acuerdoEl chocolate de A Coruña que une a Bonilla y a El TimónNuevo supermercado Lidl en VismaRutas aéreas esta Semana Santa en GaliciaLlega el 30º Rallye de A Coruña
instagramlinkedin

Las Anpas protestarán a las 11.00 horas de este sábado en A Coruña a para pedir más recursos en los colegios

Protesta de la comunidad educativa del colegio de Prácticas de A Coruña.

Protesta de la comunidad educativa del colegio de Prácticas de A Coruña. / Casteleiro / LOC

RAC

La Federación de Asociacións de Nais e Pais (Anpas) y colegios de centros educativos públicos de la ciudad y la provincia se concentrarán a las 11.00 horas de este sábado en la plaza de Ourense contra el abandono «estructural» de la escuela pública y para pedir más recursos. La manifestación se dirigirá a O Parrote.

El pleno de la Diputación aprobó este viernes una moción del PSdeG y el BNG para instar a la Xunta a cumplir la legislación vigente en materia de atención a la diversidad y dotar de más recursos a los centros educativos. El portavoz socialista, Bernardo Fernández, criticó la práctica de compartir profesorado entre centros, y la vocera del BNG, Avia Veira, señaló las carencias en la cobertura de plazas del centro coruñés Concepción Arenal. La diputada nacionalista Mercedes Queixas pidió en la comisión de Educación del Parlamento gallego revisar un informe de necesidades de las Anpas y criticó que el PP votase en contra.

Noticias relacionadas

La Xunta defendió este viernes que está invirtiendo 24 millones de euros en un centenar de obras de modernización y rehabilitación en unos 40 centros educativos de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
  2. El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
  3. Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
  4. La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
  5. El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
  6. Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
  7. El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
  8. El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado

El sector de los congresos se reunirá en septiembre en el hotel María Pita de A Coruña

El sector de los congresos se reunirá en septiembre en el hotel María Pita de A Coruña

El centro Rosalía Mera, de A Coruña, entrega orlas a la nueva promoción de Formación Profesional

El centro Rosalía Mera, de A Coruña, entrega orlas a la nueva promoción de Formación Profesional

Familias de alumnos del Wenceslao Fernández Flórez se reúnen con el concejal de Educación: "Nos vemos en la manifestación"

Familias de alumnos del Wenceslao Fernández Flórez se reúnen con el concejal de Educación: "Nos vemos en la manifestación"

Las Anpas protestarán a las 11.00 horas de este sábado en A Coruña a para pedir más recursos en los colegios

Las Anpas protestarán a las 11.00 horas de este sábado en A Coruña a para pedir más recursos en los colegios

El BNG de A Coruña lleva a pleno el retraso en pagar a los empleados del programa Lecer y subrogar el contrato

El BNG de A Coruña lleva a pleno el retraso en pagar a los empleados del programa Lecer y subrogar el contrato

El Concello de A Coruña defiende que se ha producido una caída de los precios de alquiler en la Mesa de Vivenda

Más de 100 familias acogidas por el programa 'Hogar de Corazones' del Chuac

Más de 100 familias acogidas por el programa 'Hogar de Corazones' del Chuac

Un 8M en A Coruña para celebrar las conquistas sociolaborales de las mujeres

Tracking Pixel Contents