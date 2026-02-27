El BNG de A Coruña lleva a pleno el retraso en pagar a los empleados del programa Lecer y subrogar el contrato
La edil nacionalista Mercedes Queixas preguntará en el próximo pleno municipal cuánto va a poner en marcha el Concello el programa Lecer, de actividades del Fórum Metropolitano y el Ágora. Denuncia que «continúa paralizado», lo que ha causado múltiples protestas de los trabajadores, y, aunque el Concello ha dicho que ya les ha empezado a abonar el dinero que se les debe, Queixas insiste en que continúan «sen cobrar os atrasos». Además, siguen «un mes máis, sen saber nada da subrogación a outra empresa».
