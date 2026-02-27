Bryan Adams anuncia un concierto en el Coliseum de A Coruña dentro de su nueva gira

El canadiense Bryan Adams regresará el próximo otoño al Coliseum de A Coruña dos años después de su última vez. El cantante ha anunciado su nueva gira europea Roll With The Punches en el que regresará a España en una serie de conciertos que incluirán su parada en el recinto corués.

El recital será el 16 de noviembre tras el reciente lanzamiento del disco homónimo que fue nominado al premio JUNO 2026 como Álbum de Rock del Año.

El autor de grandes clásicos del rock como Summer of 69, Heaven, Run to You o (Everything I Do) I Do It For You volverá a Galicia, donde también actuó el pasado verano en Santiago en el festival O Son do Camiño tras venir a A Coruña unos meses antes con la gira So Happy It Hurts.

El de A Coruña será el último de sus conciertos por España tras pasar por ciudades como Murcia, Zaragoza, Valencia, Madrid, Bilbao y Barcelona.

Las entradas para la gira estarán a la venta el viernes 6 de marzo a las 10.00 horas a través de las webs doctormusic.com y entradas.com. En el caso de A Coruña también estarán en baila.fm y ataquilla.com. Las entradas de grada saldrán a partir de 43 euros y las de pista desde 62 euros, gastos de gestión incluidos.