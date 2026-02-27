El centro Rosalía Mera, de A Coruña, entrega las orlas a la nueva promoción de Formación Profesional

El centro Rosalía Mera, de la Diputación, entregó en la mañana de este viernes las orlas al alumnado de Formación Profesional que completó sus estudios. En el acto participó, en representación de la administración provincial, la diputada de Educación, la socialista Yoya Neira. El centro ofrece estudios en ramas como la electricidad, artes gráficas y fabricación mecánica.