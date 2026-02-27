El chocolate de A Coruña que une a Bonilla y El Timón desde hace casi un siglo

Históricamente, en A Coruña existe una brecha insalvable: ser de El Timón o de Bonilla. Cada coruñés defiende su postura con ahínco, sin saber, probablemente, que el chocolate que se sirve en ambos establecimientos procede exactamente de la misma fábrica.

La empresa de Aurelio Fernández, situada en Pocomaco, les proporciona el cacao que la ciudad disfruta desde hace generaciones. "Con Bonilla y El Timón llevamos trabajando toda la vida, estamos orgullosos de ser los proveedores de las chocolaterías más importantes de A Coruña", dice el empresario, que admite, eso sí, que luego "cada uno lo prepara como sabe".

Otros establecimientos icónicos de la ciudad, como el Manhattan —bastión de la plaza de Pontevedra— , y La Oriental, también se apoyan en Chocolate Express para despachar sus cacaos entre el público. Un producto que nació en 1930 en la propia urbe y cuyo secreto, dice Fernández, está en el respeto a la materia prima.

"El éxito de la empresa se debe a la calidad de los chocolates. Las recetas no se han tocado para nada en este tiempo y no añadimos ningún tipo de aditivo", explica con satisfacción el propietario, para el que es "un orgullo" mantener la empresa de su abuelo.

De él heredó tanto el nombre como la chocolatería coruñesa, que comenzó su andadura hace casi un siglo en la plaza de Lugo. Fue allí donde Camilo Blanco, un coruñés emigrado a Cuba, decidió poner en marcha su sueño chocolatero, al que se unió en 1940 Aurelio Ruenes, el abuelo del actual dueño.

Chocolate Express, el cacao coruñés que roza el siglo de historia

"Mi abuelo era una persona impresionante y un gran empresario que fue presidente del Deportivo. Emigró a Argentina con 13 años, volvió con 25 y todo lo que consiguió lo invirtió en A Coruña", cuenta Fernández.

Si bien no estuvo en la primera década de la empresa, sí fue su bote salvavidas en la posguerra, cuando todo escaseaba. La crisis económica de entonces provocó un desabastecimiento de cacao y azúcar que Ruenes pudo solventar gracias al almacén de coloniales que tenía en los bajos de la plaza de Galicia, desde el que surtía a la fábrica de lo necesario para seguir produciendo.

En 1940, asumió su propiedad, manteniendo a Blanco como gerente del negocio. Y, desde entonces, Chocolate Express siempre ha tenido el mismo ADN. "Es una empresa muy familiar. Yo soy la tercera generación y mi hijo es la cuarta. También hay empleados que son nietos de antiguos trabajadores", dice el actual propietario, que está feliz de ser "una de las pocas empresas coruñesas que va a cumplir cien años en activo".

Apenas quedan, dice, fábricas de chocolate en A Coruña —salvando alguna a pequeña escala como Essenzo Cacao—, y, en los supermercados, ellos son los únicos que están presentes. Precisamente "luchar contra las grandes marcas" del sector alimenticio ha sido uno de los mayores desafíos de estos años, en los que la marca también ha tenido que adaptarse a cambios en el mercado y en las tendencias de consumo.

"La subida del precio del cacao en origen fue un momento crítico hace cuatro años del que aún estamos pagando las consecuencias. Y también hemos empezado a vender cacao puro, por el ataque que hay ahora al azúcar", explica Fernández.

El BuenCao —el cacao soluble de siempre que crearon entre los años 40 y 50—, es otro de los productos que elaboran, aunque la estrella es, sin duda, el chocolate a la taza que tanto disfrutan los coruñeses. El mismo con el que merendaron sus abuelos y padres y, probablemente, el que tomarán los niños de la ciudad mientras este popular chocolate de A Coruña continúe sumando años a su historia.