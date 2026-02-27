El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia ayudará a más de 40 alumnos en A Coruña a preparar oposiciones

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia asistirá en la formación de arquitectos colegiados para conseguir plaza en la administración pública. "É unha aposta da nosa liña de formación que aporta sentido práctico á preparación das probas, apoiando ás administracións autonómica e local a finalizar con éxito os procesos selectivos", dice el decano, Luciano Alfaya.

La formación, impartida por un profesorado con gran experiencia en el sector, combinará la modalidad en línea y la presencial para formar a más de cuarenta alumnos.

La iniciativa inauguró hoy sus clases presenciales en la Delegación del Colegio de A Coruña, pero también se celebrarán en la sede viguesa.