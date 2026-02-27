El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia ayudará a más de 40 alumnos en A Coruña a preparar oposiciones
La Escuela de Opositores COAG combina clases de modalidad virtual y presencial de mano de profesionales del sector
A Coruña
El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia asistirá en la formación de arquitectos colegiados para conseguir plaza en la administración pública. "É unha aposta da nosa liña de formación que aporta sentido práctico á preparación das probas, apoiando ás administracións autonómica e local a finalizar con éxito os procesos selectivos", dice el decano, Luciano Alfaya.
La formación, impartida por un profesorado con gran experiencia en el sector, combinará la modalidad en línea y la presencial para formar a más de cuarenta alumnos.
La iniciativa inauguró hoy sus clases presenciales en la Delegación del Colegio de A Coruña, pero también se celebrarán en la sede viguesa.
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
- El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
- Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
- El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
- El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado