Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Justicia avala el bloqueo a 91 pisos en As XubiasDos nuevos radares en GaliciaLas obras de los Cantones llegan a su ecuadorLa mediación en la huelga de buses se cierra sin acuerdoEl chocolate de A Coruña que une a Bonilla y a El TimónNuevo supermercado Lidl en VismaRutas aéreas esta Semana Santa en GaliciaLlega el 30º Rallye de A Coruña
instagramlinkedin

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia ayudará a más de 40 alumnos en A Coruña a preparar oposiciones

La Escuela de Opositores COAG combina clases de modalidad virtual y presencial de mano de profesionales del sector

Presentación de la Escuela de Opositores COAG

Presentación de la Escuela de Opositores COAG / LOC

RAC

A Coruña

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia asistirá en la formación de arquitectos colegiados para conseguir plaza en la administración pública. "É unha aposta da nosa liña de formación que aporta sentido práctico á preparación das probas, apoiando ás administracións autonómica e local a finalizar con éxito os procesos selectivos", dice el decano, Luciano Alfaya.

La formación, impartida por un profesorado con gran experiencia en el sector, combinará la modalidad en línea y la presencial para formar a más de cuarenta alumnos.

Noticias relacionadas

La iniciativa inauguró hoy sus clases presenciales en la Delegación del Colegio de A Coruña, pero también se celebrarán en la sede viguesa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
  2. El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
  3. Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
  4. La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
  5. El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
  6. Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
  7. El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
  8. El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia ayudará a más de 40 alumnos en A Coruña a preparar oposiciones

La exposición debut de David Chipperfield como diseñador, a través de los ojos de una coruñesa: "Se compone de objetos que son nuestra rutina"

Formoso reivindica a la Diputación como «instrumento útil»

Formoso reivindica a la Diputación como «instrumento útil»

El encuentro para los amantes del consumo responsable y el ecoturismo en A Coruña

El centro Rosalía Mera, de A Coruña, entrega las orlas a la nueva promoción de Formación Profesional

El centro Rosalía Mera, de A Coruña, entrega las orlas a la nueva promoción de Formación Profesional

El sector de los congresos se reunirá en septiembre en el hotel María Pita de A Coruña

El sector de los congresos se reunirá en septiembre en el hotel María Pita de A Coruña

Familias de alumnos del Wenceslao Fernández Flórez se reúnen con el concejal de Educación: "Nos vemos en la manifestación"

Familias de alumnos del Wenceslao Fernández Flórez se reúnen con el concejal de Educación: "Nos vemos en la manifestación"

Las Anpas protestarán a las 11.00 horas de este sábado en A Coruña a para pedir más recursos en los colegios

Las Anpas protestarán a las 11.00 horas de este sábado en A Coruña a para pedir más recursos en los colegios
Tracking Pixel Contents