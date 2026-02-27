El Concello de A Coruña defiende que se ha producido una caída de los precios de alquiler en la Mesa de Vivenda

El Concello defendió este viernes, ante entidades sociales y profesionales ligadas al sector de la vivienda, que se ha producido una «posible moderación» de los precios del alquiler después de «los incrementos registrados en los últimos ejercicios». Según afirmó en una nueva sesión de la Mesa Sectorial de Vivenda el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, en enero las nuevas fianzas bajaron un 5,2% frente al mismo mes del año anterior, y un 7% en relación a diciembre de 2025.

El descenso se produce de la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado el año pasado, una categoría que introdujo limitaciones de precios de arrendamiento. Como publicó este diario, también se ha producido una descenso de los nuevos alquileres, pero edil defendió que la evolución de las fianzas depositadas es semejante al de las otras ciudades gallegas. Ante las entidades convocadas, desde colegios profesionales a asociaciones empresariales, Díaz Gallego indicó que el Gobierno local está comprometido con la movilización de suelo público, la promoción de vivienda protegida y la colaboración con otras administraciones.