El encuentro para los amantes del consumo responsable y el ecoturismo en A Coruña

Galicia es una de las comunidades autónomas con mayor gasto en alimentos ecológicos de toda España. Con este dato sobre la mesa, la feria de productos ecológicos y ecoturismo más grande del Estado, BioCultura, vuelve a Expocoruña los días 6,7 y 8 de marzo.

Con objetivo de trasladar al público las novedades sobre el consumo responsable y ofrecer una degustación de sus productos, las empresas gallegas de alimentos ecológicos vuelven a ocupar un espacio central en el encuentro de la mano del organismo de control, Craega. Acudirán a la reunión, asimismo, empresas de alimentos ecológicos certificados de diferentes sitios de España, destacando la participación de empresas de origen cántabro, que acuden patrocinadas por la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (Odeca).

El ecoturismo abandona el segundo plano para erigirse como uno de los pilares del evento en su octava edición, la primera claramente profesionalizada en este ámbito.

Para todas las edades

El amplio programa acercará el mundo bio a un público en búsqueda de un estilo de vida más cercano a la naturaleza. Más de 100 actividades repartidas entre charlas, talleres, formaciones, música y espectáculos, destacando el Festival Yoga Noroeste (FYN). Los más pequeños podrán divertirse con propuestas lúdicas con las que podrán empaparse de conocimientos jugando. El horario será de 11.00 a 20.00 horas el viernes y sábado, y de 11.00 a 18.00 horas el domingo.

Previo al inicio del evento, el día 5 de marzo, se organizará un viaje de familiarización profesional ('fam trip'), dirigido a operadores turísticos, agencias, destinos, medios especializados y expertos en sostenibilidad, tanto nacionales como internacionales. También lo apoyan el Clúster de Turismo de Galicia y Mundo Estrella Galicia (MEGA).

BioCultura une sectores hermanos como el ecoturismo, la alimentación ecológica y certificada, la cosmética natural, la moda sostenible, el bienestar y la salud, el eco-estilo de vida, la artesanía, las ONG y entidades sociales, dirigidos a una comunidad sensibilizada y comprometida con el medioambiente. En esta edición de 2026, se adelantan al eclipse del 12 de agosto con una ponencia a cargo de embajadores de Starlight.