La exposición debut de David Chipperfield como diseñador, a través de los ojos de una coruñesa: "Se compone de objetos que son nuestra rutina"

La vida diaria se compone de multitud de objetos tan normalizados que parecen estar ahí desde siempre. Peines, bolígrafos, tenedores, sillas o botellas, por ejemplo. Sin embargo, que unos funcionen y otros no responde a un motivo fundamental: el diseño. Aunque la palabra puede remitir a un significado meramente estético, el diseño debe incorporar la experiencia del usuario y la practicidad. El objetivo pasa por resolver un problema de modo eficiente.

La Fundación RIA, impulsada por el arquitecto David Chipperfield, acoge hasta junio la primera exposición monográfica sobre la vertiente de Chipperfield como diseñador. Se ha inaugurado en Santiago de Compostela por deseo expreso del británico, galardonado con el premio Pritzker. En Diseño para vivir. Material, proceso y objetos cotidianos, tanto las piezas como los textos lanzan una pregunta. ¿Para qué sirve el diseño?

"Chipperfield encontró este edificio. Antes había cumplido con varias funciones, como un sanatorio o una residencia de estudiantes. Ahora es nuestra sede y queremos estar abiertos a la ciudad. La Fundación cuenta cada vez con más actividades, nos estamos asentando como un espacio cultural más de la red local. En una ciudad como Santiago de Compostela, eso es un privilegio", explica Laura Carro, la coruñesa responsable del Programa Público en Fundación RIA. En el marco de esta exposición, Carro ha trabajado con el equipo de Comisariado y, en especial, vinculada a la investigación de documentos de todos los estudios dispersos por el mundo.

"El trabajo en equipo ha sido increíble. Cada uno ha aportado todo de lo que dispone, bien sea creatividad o experiencia. Trabajar con RIA sobre el territorio ha sido y es una gran satisfacción. Me encanta investigar y estar presente en todo el proceso. Disponer de la información e ir viendo cómo se forma el conjunto; también poder rescatar información que queda descartada o ver cómo otros datos se caen, que no tienen cabida", manifiesta sobre su implicación.

El Chipperfield diseñador, una gran primera vez

"La acogida está siendo enorme, brutal; estamos muy agradecidos. Recibimos visitas sin parar y llamadas de todos lados. Este es el resultado de trabajar con Chipperfield, tener alcance global. Por primera vez, otras plantas del edificio están abiertas y pueden ser visitadas. La exposición ha tomado esos espacios de manera natural y para nosotros es muy especial. Esta muestra se compone de objetos que son nuestra rutina", argumenta Carro.

La exposición Diseño para vivir. Material, proceso y objetos cotidianos comienza en la propia bienvenida, ya que el rótulo mantiene la estética tradicional de los comercios compostelanos. Esto se expande al zaguán y termina en la primera planta. Dentro, llama la atención la selección de piezas de David Chipperfield Design.

La muestra recoge diseño rutinario en objetos de uso cotidiano, como vajillas o cubertería. Para el arquitecto, su función como diseñador debe ser la de mejorar utensilios ya operativos, pero que admitan implementaciones. Uno de los mejores ejemplos es la cafetera Moka de Bialetti rediseñada por el británico. Chipperfield encontró erróneo tener que emplear las dos manos para manipular la cafetera. Modificó la agarradera y el saliente de la tapa, que quedó plana y sirve a su vez para apoyar la taza y mantenerla caliente.

Para Carro, todas las piezas poseen algo que merece la pena pararse a mirar. Reconoce que la lámpara central de la escalera es una pieza espectacular que atrae la atención del público. Las plantas del edificio se abren de modo que la lámpara se dispone en cada una de ellas. Mide 12 metros y cuenta con un sistema de enganche innovador.

"La exposición es una reflexión personal y su implicación es muy cercana. Algunos de los textos que acompañan han sido escritos por él mismo, de su puño y letra, y hablan en primera persona. En ellos reflexiona sobre los últimos 35 años, desde que decidió apostar también por el diseño. Este tiempo coincide con el inicio de su vínculo con Galicia", argumenta la responsable.

Galicia y Chipperfield, 35 años de historia

La muestra cuenta con numerosas referencias a Galicia y los inicios de David Chipperfield en esta tierra. Aunque la influencia es general, sí pone el foco en su área de acción y Ribeira, Corrubedo o Santiago de Compostela son nombrados específicamente. Algunos de los elementos reivindicados son el océano Atlántico, la gastronomía, la materia prima o la mano de obra artesana.

"Para Chipperfield es sorprendente la calidad de nuestra materia prima y el amplio grado de conocimiento industrial que poseemos. A través de él nos damos cuenta de que, como gallegos, no apreciamos suficientemente lo nuestro. Le ha influido mucho Galicia en su diseño. Es lógico que al pasar más tiempo aquí el territorio aporte y se infiltre. Esta unión se ha manifestado en diversas colaboraciones, como las de Sargadelos, Zara o Picusa", concreta Carro.

Galicia se cuela también con un muestrario propio dentro de Diseño para vivir. Material, proceso y objetos cotidianos. Marcos Dopico, Cibrán Rico y Suso Vázquez colaboraron en el comisariado presentando una mesa sobre diseño gallego.

En ella pueden encontrarse diversas muestras materiales, como lino y algodón, y una selección de productos con buena producción gráfica, como conservas, libros, cajas de bombillas o números de la revista Nós. Según Laura Carro, la reacción de Chipperfield al ver este aparte de la muestra fue rotunda. "Deberíamos tener más mesas así", afirmó.

La exposición estará hasta junio en la Fundación RIA, antes de iniciar su ruta internacional. Se completará el programa con charlas sobre diseño tanto internacional como con raíces en Galicia También presentarán a diferentes invitados profesionales y reconocidos en varios ámbitos del diseño. Debido a la afluencia, el equipo ha incorporado visitas guiadas también en fin de semana.