Familias de alumnos del Wenceslao Fernández Flórez se reúnen con el concejal de Educación: "Nos vemos en la manifestación"
Juan Ignacio Borrego asegura que durante las vacaciones de Semana Santa se acometerán arreglos en las aulas afectadas por goteras
Un día antes de la gran manifestación que sacará a la calle a las familias de alumnos de los centros escolares públicos de A Coruña, la asociación de padres y madres del colegio Wenceslao Fernández Flórez se ha reunido con el concejal de Educación Juan Ignacio Borrego, quien ha asegurado que, durante el cierre de las instalaciones en las vacaciones de Semana Santa, se acometerán arreglos en las aulas afectadas por las goteras y se pintarán las paredes.
Durante la reunión con los padres y madres de alumnos, el edil también se comprometió a estudiar el cambio del suelo "resbaladizo" de la rampa de entrada y explicó que, desde el pasado mes de octubre, los 29 colegios públicos de A Coruña cuentan con una nueva empresa a cargo del servicio de mantenimiento, limpieza y conserjería. El contrato incluye la limpieza preventiva de canalones, así como ajustes para asegurarlos; la adecuación de los lavabos de alumnos de Educación Infantil para que puedan acceder con facilidad; la limpieza de rejillas; la colocación de un grifo exterior en el patio; el saneamiento de un monumento del jardín; y arreglos en el timbre de la puerta de entrada al edificio.
“Nos han dicho que contemos con ellos para lo que sea y que entienden nuestras demandas”, indica el ANPA en un comunicado en el que también informan sobre una solicitud sin éxito para reunirse con responsables de la Xunta, ya que tanto delegado territorial de Educación como el Jefe de Servicio de Inspección Técnica se encuentran de baja laboral. “Nos vemos en la manifestación del sábado”, concluyen las familias.
