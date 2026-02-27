Formoso reivindica a la Diputación como «instrumento útil»

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, reivindicó este viernes el papel del organismo provincial como un «instrumento útil» y «conectado» con el territorio, durante su intervención en los Desayunos Nordés Club Empresarial. En ella, apeló a una «profunda transformación» de la institución provincial en la última década y aseguró que ha sido para convertir a la Diputación «en una administración más útil, próxima y conectada con la realidad económica y social del territorio».

También resaltó que iniciativas como el Plan Único y el Plan de Empleo Local (PEL) supusieron «una auténtica revolución» en la gestión provincial. «El Plan Único multiplicó por cuatro la inversión en los ayuntamientos y permitió que sean las administraciones locales las que decidan sus prioridades, mientras que el PEL se consolidó como el mayor programa de empleo impulsado por una administración local en Galicia», indicó.

Formoso resaltó actuaciones como la recuperación de la gestión pública de los parques de bomberos del Consorcio Provincial Contra Incendios. También reivindicó en su intervención «los principios de la socialdemocracia como base de una política útil».