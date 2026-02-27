Guillermo Debén, hematólogo de A Coruña: "Los médicos, a veces, se diagnostican y se tratan a sí mismos, lo cual es un error terrible porque tu juicio está nublado"

"Como pacientes, los médicos somos especiales. Somos, en general, malos pacientes", sostiene el doctor Guillermo Debén, hematólogo y responsable del programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime) del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña, quien asegura que, en general, los facultativos tienden a "minimizar sus problemas de salud" y, por tanto, "van mucho menos a consultarlos". "Incluso, a veces, se diagnostican y se tratan a sí mismos, lo cual es un error terrible porque tu juicio está nublado", reconoce el doctor Debén, antes de apuntar que el médico, además, "tiene mucho miedo al estigma de estar enfermo".

"Y al estigma de estar enfermo de problemas que, a su vez, tienen cierto estigma social. El alcoholismo, por ejemplo, es una enfermedad, igual que lo es la depresión. Sin embargo, un médico alcohólico tiene ya un estigma de por sí. Esto confiere una cierta diferencia en la manera de enfermar, y en la manera de cómo hay que cuidar al enfermo. No sé cómo decirlo, pero quizás puede resultar un poco ‘incómodo’ ver en la consulta de un médico al tuyo, y por un problema que no es un cólico de vesícula", considera el responsable de Paime, un programa "muy consolidado en España, y en Galicia, desde hace muchos años".

El origen del proyecto, en Barcelona

"Arrancó de una preocupación del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, tras detectar que muchos compañeros enfermaban y estaban un poco al albur”, explica el doctor Debén, quien incide en que “enfermar, enfermamos todos”, no obstante, “hay un grupo de dolencias con un doble filo, las patologías mentales y las adicciones, cuya incidencia es un poco mayor en los profesionales sanitarios, incluidos los médicos”. "El objetivo de Paime es cuidar a nuestros compañeros", reivindica, antes de detallar los números del programa en el último ejercicio.

"En 2025, tuvimos a 31 colegas en atención, de los cuales 14 son de Atención Primaria, 15 de Hospitalaria y dos son médicos que acaban de jubilarse y que están en un periodo de 'transición'", señala el doctor Debén, quien admite que, "durante la pandemia" de covid, "aumentó la asistencia a través de Paime, luego bajó un poquito" y, en la actualidad, "permanece estable".

El doctor Guillermo Debén, hematólogo y responsable del programa Paime en A Coruña. / Casteleiro

"El panorama del tipo de patologías también es más o menos el mismo: trastornos de ansiedad y depresión, y asistencia por adicciones, básicamente, alcohol y psicotropos", detalla el responsable del programa en A Coruña, antes de hacer hincapié en que, con Paime, "se consigue tratar a una serie de personas que pueden estar gravemente enfermas y de las cuales depende la salud de muchas otras". "Muchas de esas personas, además, podrán superar, o al menos controlar su enfermedad y volver a trabajar en los suyo. Es decir, Paime permite recuperar enfermos, para sí mismos y para el sistema”, resalta el doctor Debén, acerca de un programa "con una tasa de éxito que ronda el 70-80%", y al que los facultativos acceden por "varias vías".

Vías de acceso al programa

"Lo más habitual es que el propio médico pida ayuda: 'Tengo este problema, llevo equis meses con él, esto está trastornando mi vida y necesito ayuda'. También puede darse el caso de que sean sus compañeros o sus familiares quienes detecten que hay un problema, se lo hagan ver al afectado y le propongan buscarle una solución. Además, excepcionalmente, podría suceder que los compañeros accediesen a Paime por la vía obligatoria, es decir, que sus superiores fuesen quienes les instasen a ponerse en tratamiento para evitar otro tipo de medidas. No obstante, he de decir que, a lo largo de todos estos años que llevo como responsable del programa en A Coruña, jamás he visto a ningún colega llegar por esta vía", indica.

En todo caso, insiste el doctor Debén en que "la finalidad de Paime es rehabilitadora". "Que los médicos que pasan por el programa se puedan reincorporar a sus puestos de trabajo como si se hubiesen fracturado una pierna o como si hubiesen tenido un cólico de riñón. Quizás, en un plazo un poco más largo. Esto por un principio universal, puesto que es lo que hay que hacer, pero siendo ya un poco pacatos, en una época en la que hay tanta necesidad de médicos (son un bien muy escaso y muy preciado), no estamos para 'desperdiciar' a nadie", expone el responsable de Paime en A Coruña, "en un tono cómico-economicista", antes de reiterar que "la idea de toda medicina es que hay que cuidar a la persona, y volver a rehabilitarla".

Dos médicos caminan por el pasillo de un hospital. / Iñaki Osorio

Repunte de médicos jóvenes y mayores

Aunque "la incidencia por edades" en Paime "es bastante amplia", el doctor Debén explica que "parece haber un pequeño repunte en médicos más jóvenes", al igual que "en los de mayor edad". "El integrarse en la profesión médica es extremadamente traumático, porque los compañeros jóvenes vienen de estar encerrados durante siete u ocho años estudiando como leones, prácticamente sin contacto con el mundo exterior, y después tienen el periodo de formación MIR, que es muy largo e intensivo. Además, con el lío que hay ahora con el Estatuto Marco, con el tema de las guardias y demás... Y, como cada vez hay menos médicos, cada vez hay más guardias... Todo esto pasa factura a los compañeros", reconoce el responsable de Paime en A Coruña, antes de poner el foco en "otra cuestión" que, afirma, han "venido detectando".

Mayor consumo de psicotropos

"El consumo de psicotropos en médicos jóvenes es relativamente alto en comparación con sus pares que se dedican a otras cosas: tienen mucha más facilidad para acceder a ellos, creen que los administran bien.. Son 'flequillos' que podrían explicar, de manera un tanto burda, el porqué de que haya más médicos jóvenes con estos problemas", refiere el doctor Debén, al compartir sus "impresiones" que, matiza, "no tienen una base científica". "Son solo impresiones", reitera, antes de trasladar "dos reflexiones".

"La primera, dirigida directamente a los compañeros: 'A la mínima duda de que podáis estar inmersos en estas situaciones, o próximos a ellas, acudir a Paime. Es un programa hecho por médicos para médicos, y que tiene dos grandes virtudes: el anonimato, y su alta tasa de rehabilitación'. La segunda reflexión es hacia los ciudadanos, a quienes me gustaría insistirles en que el propio sistema tiene medios para garantizar lo máximo posible que quienes les cuidan están en buenas condiciones para hacerlo", finaliza.