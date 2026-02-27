¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 27 de febrero

Proyección de un corto con accesibilidad

17.00 horas. Abellón trata sobre un audiodescriptor de películas para personas con discapacidad visual.

Delegación de la ONCE en Galicia (Cantón Grande, 3)

Una novela sobre la reina de Alejandría

19.00 horas. La periodista e historiadora Nieves García Centeno presentará Arsínoe, reina de Alejandría.

Biblioteca del Ágora (Avenida da Gramela, 17)

Un libro que indaga en la Guerra Civil española

19.30 horas. Joaquín Rivera Chamorro presenta el libro La Guerra Civil que vino de África.

Sporting Club Casino (Real, 83)

Espectáculo de humor de Carla Mañas

21.00 horas. La cómica gallega, Carla Mañas, que destaca por su humor negro, presenta Superfreak.

Pub DonGirgio (Magistrado Artime, 22)

Estreno del primer disco de Tacrolimus

22.00 horas. Tacrolimus presenta Se acabaron las versiones. El concierto ha agotado entradas.

Sala Mardi Gras (Travesía de la Torre, 8)

Actuación de Garufa Blue Devils Band

22.00 horas. La banda residente de la sala coruñesa tocará grandes temas que evocarán el pasado.

Sala Garufa Club (Riazor, 5)