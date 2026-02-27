¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 27 de febrero
Música en directo, novedades literarias, humor, conferencias... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Proyección de un corto con accesibilidad
17.00 horas. Abellón trata sobre un audiodescriptor de películas para personas con discapacidad visual.
Delegación de la ONCE en Galicia (Cantón Grande, 3)
Una novela sobre la reina de Alejandría
19.00 horas. La periodista e historiadora Nieves García Centeno presentará Arsínoe, reina de Alejandría.
Biblioteca del Ágora (Avenida da Gramela, 17)
Un libro que indaga en la Guerra Civil española
19.30 horas. Joaquín Rivera Chamorro presenta el libro La Guerra Civil que vino de África.
Sporting Club Casino (Real, 83)
Espectáculo de humor de Carla Mañas
21.00 horas. La cómica gallega, Carla Mañas, que destaca por su humor negro, presenta Superfreak.
Pub DonGirgio (Magistrado Artime, 22)
Estreno del primer disco de Tacrolimus
22.00 horas. Tacrolimus presenta Se acabaron las versiones. El concierto ha agotado entradas.
Sala Mardi Gras (Travesía de la Torre, 8)
Actuación de Garufa Blue Devils Band
22.00 horas. La banda residente de la sala coruñesa tocará grandes temas que evocarán el pasado.
Sala Garufa Club (Riazor, 5)
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
- El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
- Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
- El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
- El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado