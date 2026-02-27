Lidl compra terrenos junto a la tercera ronda de A Coruña para abrir un nuevo supermercado en Visma

Lidl abrirá un nuevo centro en A Coruña junto a a la tercera ronda, en las proximidades de la rotonda del Pavo Real. Como adelantó este diario el año pasado, la cadena de supermercados alemana estaba interesada en construir terrenos en la zona, parte del desarrollo urbanístico de San Pedro de Visma, cuyos promotores planean construir una treintena de bloques de viviendas, con unos 3.600 nuevos pisos. Según ha podido comprobar este diario por dos fuentes, la empresa ya ha comprado terrenos a sus dueños originales. La mayoría de la finca que albergará al futuro supermercado ya es propiedad de Lidl, y, aunque todavía queda una minoría de terrenos por adquirir, la previsión es que los compre próximamente.

La propiedad de la cadena alemana, con la que se puso en contacto este diario para preguntar por el proyecto sin que haya respondido por el momento, estará separada del grueso del proyecto urbanístico. La mayoría de los futuros edificios de San Pedro de Visma se ubicarán entre la tercera ronda, el barrio de O Ventorrillo y las zonas ya edificadas en los márgenes de la ronda de Outeiro, donde están Os Mariñeiros o el Ágora.

Pero los promotores también tienen algunos terrenos al norte de la tercera ronda, en las cercanías de la ronda del Pavo Real y del actual núcleo de Visma. En esta zona se prevé construir un edificio de viviendas de cuatro plantas y bajo cubierta. También hay espacios para fines terciarios, es decir, negocios como comercios u oficinas.

Por el momento se conoce otro proyecto de supermercado en San Pedro de Visma, un Mercadona previsto cerca del Ágora que se situará en las proximidades de las torres más altas del futuro desarrollo. El futuro Lidl tiene una ubicación más periférica, pero, cuando se complete la urbanización, quedará próximo a un nudo de viales. Además, está previsto que haya conexiones peatonales en esa zona para cruzar la tercera ronda.

Obras en marcha

Los promotores de San Pedro de Visma trabajan en las obras de urbanización de los terrenos, que, según está previsto, terminarán a finales de otoño de este año, si no hay problemas climatológicos. Las lluvias de principio de año no han supuesto un desvío importante de las previsiones: en noviembre del año pasado, fuentes cercanas al proyecto ya preveían que probablmente acabaría en otoño.

Y, en una parcela próxima al colegio de San Pedro de Visma y los edificios de Os Mariñeiros, ya hay máquinas trabajando para preparar el primer edificio de viviendas del ámbito, una promoción de Visma Homes, del grupo Arial, que construirá 114 pisos. Es el único proyecto que ha recibido licencia de obras municipal, aunque hay al menos otros tres que la están tramitando. El Concello concedió permiso de obras este enero, con un plazo de seis meses para empezar los trabajos y tres años para acabarlos. En paralelo, el Ayuntamiento tramita una modificación de la ordenación del ámbito para permitir ampliar un tanto las alturas y reducir las plazas de aparcamiento obligatorias.