Las líneas ferroviarias entre A Coruña y otras localidades gallegas suman más de 15 limitaciones de circulación, algunas desde hace años: estos son los tramos

Todas las rutas ferroviarias entre A Coruña y las principales ciudades gallegas sufren restricciones de velocidad en las vías del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Los enlaces ferroviarios de la ciudad suman más de 15 incidencias, algunas de ellas vigentes desde hace meses e incluso años, tal y como han denunciado sindicatos y usuarios en varias ocasiones y figura en página web elaborada por usuarios desde octubre de 2024 que registra centenares de limitaciones en las vías férreas españolas. Desde los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) se han añadido casi 200 nuevas, aunque en el listado todavía no aparecen algunas líneas, como las de las líneas de Alta Velocidad entre Ourense y Santiago.

Dejando a un lado las conexiones con ciudades fuera de Galicia, el trayecto entre A Coruña y Santiago, relativamente corto, suma tres restricciones. Existe una limitación a 50 kilómetros por un defecto de soldadura en la zona de la estación de Cerceda-Meirama desde octubre de 2024, otra ya cerca de Sigüeiro a 80 kilómetros desde marzo de 2025 por el estado de aparatos de la vía y otra a 40, por el mismo motivo y aparecida en octubre de 2024, próxima a la estación compostelana.

Conexiones con Vigo y Ourense

Siguiendo la vía hacia el sur, cerca de Osebe hay una limitación reciente a 60 kilómetros por hora debida a una fisura, y otra junto a Portela, antes de llegar a Pontevedra, que establece un máximo de 100 kilómetros por el estado de aparatos de la vía y lleva activa desde el pasado mes de septiembre. Aparte de otra limitación en una vía de la estación de Redondela, los trenes regionales que van a la estación de Guixar, en Vigo, afrontan desde noviembre de 2025 una limitación a 60 kilómetros por el estado de la trinchera. Los de media distancia que se dirigen a Urzáiz, en la misma ciudad, otra a 80 kilómetros por un bache identificado recientemente.

La línea 822, que enlaza A Coruña con Santiago, sigue hacia Ourense. Hay una limitación a 30 kilómetros por hora por el estado de la trinchera entre Lalín y O Irixo, y otra que se prolonga desde 2024 en la zona de Maside, con velocidad máxima de 60 kilómetros por hora por el estado de la vía. Poco antes de llegar a Ourense hay otra a 30 kilómetros por hora. La vía sigue hacia Zamora, con más incidencias, pero solo para mercancías.

Ferrol y Lugo

La conexión con Ferrol suma dos incidencias. En las proximidades de Cecebre hay una limitación a 30 kilómetros por hora por un «defecto de alineación» desde el 16 de febrero, y ya en Miño, una de la misma categoría por un problema de nivelación. Continuando hacia Lugo por la línea 800 a partir de Betanzos, los trenes tienen que bajar la velocidad hasta los 30 kilómetros por hora en la zona de Curtis desde finales del año pasado, por trabajos.

Noticias relacionadas

En la propia estación de Lugo hay una limitación a 30 kilómetros por hora por renovaciones desde 2024. La línea sigue hacia el sur, con un tramo a la altura de Sarria con límite de 75 kilómetros por hora por trabajos, y, ya en Monforte, otro de 30 kilómetros por hora por trabajos. Luego sigue hacia León, con múltiples incidencias adicionales.