Llega la paz a la parada de taxis de Alvedro: taxistas de A Coruña podrán operar en el aeropuerto a partir del 16 de marzo junto a los de Culleredo

La Xunta y los ayuntamientos de A Coruña y Culleredo han firmado un convenio por el que los taxis coruñeses podrán operar en el aeropuerto de Alvedro a partir del 16 de marzo. Este acuerdo, que lleva la paz a la parada de taxis de la terminal coruñesa, lo han detallado este viernes los alcaldes Inés Rey y José Ramón Riobóo y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien ha indicado que la vigencia es "de cuatro años prorrogable por otros cuatro".

Habrá 35 licencias de taxi en primera fila en la terminal, de las que cinco serán de A Coruña. Además, otros 30 conductores coruñeses formarán parte de una bolsa de reserva.

José Ramón Riobóo ha defendido la "buena voluntad de los taxistas de Culleredo" y ha asegurado que es "un buen acuerdo para poner orden en el servicio de taxi en el aeropuerto".

Inés Rey ha indicado que el convenio "es un avance para la mejor convivencia entre los taxis de A Coruña y Culleredo", pero "no suficiente". "Esperamos dar un mejor servicio", ha expuesto, y ha celebrado que los taxistas cuenten con "seguridad jurídica" para operar en Alvedro, ha añadido la regidora coruñesa.

Diego Calvo ha indicado que de esta manera se "refuerza el servicio de taxi en el aeropuerto" y se permite que "los taxis de A Coruña puedan operar con seguridad jurídica", sin exponerse a posibles sanciones.

José Ramón Riobóo, Diego Calvo e Inés Rey firman un convenio para que taxistas de A Coruña puedan operar en la parada del aeropuerto de Alvedro junto a los de Culleredo. / Carlos Pardellas

VTC

Preguntado por los VTC, el conselleiro ha explicado que las licencias se dan "si se cumplen los condicionantes" y ha recordado que estos vehículos, como Uber o Bolt, "no pueden operar dentro de un término municipal salvo que haya una regulación específica para eso".

La alcaldesa de A Coruña, por su parte, ha manifestado que los ayuntamientos piden "una regulación para toda Galicia" y que se hagan "estudios de demanda y de impacto ambiental".

"Esto no se soluciona con sanciones. Lo que no se puede hacer es dar las licencias VTC sin control y pretender que seamos los ayuntamientos los que sancionen", ha dicho Rey, que se ha comprometido de nuevo a hacer una ordenanza por la convivencia del taxi y los VTC en la ciudad.