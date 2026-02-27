Llega la paz a la parada de taxis de Alvedro: taxistas de A Coruña podrán operar en el aeropuerto a partir del 16 de marzo junto a los de Culleredo
La Xunta y los concellos de A Coruña y Culleredo firman un convenio para "poner orden en el servicio de taxi" del aeródromo con vigencia para cuatro años
EFE
La Xunta y los ayuntamientos de A Coruña y Culleredo han firmado un convenio por el que los taxis coruñeses podrán operar en el aeropuerto de Alvedro a partir del 16 de marzo. Este acuerdo, que lleva la paz a la parada de taxis de la terminal coruñesa, lo han detallado este viernes los alcaldes Inés Rey y José Ramón Riobóo y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien ha indicado que la vigencia es "de cuatro años prorrogable por otros cuatro".
Habrá 35 licencias de taxi en primera fila en la terminal, de las que cinco serán de A Coruña. Además, otros 30 conductores coruñeses formarán parte de una bolsa de reserva.
José Ramón Riobóo ha defendido la "buena voluntad de los taxistas de Culleredo" y ha asegurado que es "un buen acuerdo para poner orden en el servicio de taxi en el aeropuerto".
Inés Rey ha indicado que el convenio "es un avance para la mejor convivencia entre los taxis de A Coruña y Culleredo", pero "no suficiente". "Esperamos dar un mejor servicio", ha expuesto, y ha celebrado que los taxistas cuenten con "seguridad jurídica" para operar en Alvedro, ha añadido la regidora coruñesa.
Diego Calvo ha indicado que de esta manera se "refuerza el servicio de taxi en el aeropuerto" y se permite que "los taxis de A Coruña puedan operar con seguridad jurídica", sin exponerse a posibles sanciones.
VTC
Preguntado por los VTC, el conselleiro ha explicado que las licencias se dan "si se cumplen los condicionantes" y ha recordado que estos vehículos, como Uber o Bolt, "no pueden operar dentro de un término municipal salvo que haya una regulación específica para eso".
La alcaldesa de A Coruña, por su parte, ha manifestado que los ayuntamientos piden "una regulación para toda Galicia" y que se hagan "estudios de demanda y de impacto ambiental".
"Esto no se soluciona con sanciones. Lo que no se puede hacer es dar las licencias VTC sin control y pretender que seamos los ayuntamientos los que sancionen", ha dicho Rey, que se ha comprometido de nuevo a hacer una ordenanza por la convivencia del taxi y los VTC en la ciudad.
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
- El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
- Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
- El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
- El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado