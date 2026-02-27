Más de 100 familias acogidas por el programa 'Hogar de Corazones' del Chuac

El servicio de alojamiento gratuito para familiares de pacientes del complejo hospitalario de A Coruña, Hogar de Corazones, seguirá funcionando, un año más, gracias al convenio renovado entre la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el presidente del Patronato de la Fundación Inibic y gerente del Área Sanitaria Integrada A Coruña–Cee, Luis Verde. Desde su creación, en 2015, el programa acoge a familias de la Unidad de Cardiopatías Infantiles, y desde hace dos años, también a aquellas con niños ingresados en otras unidades médicas.

Durante el año pasado 113 familias se beneficiaron del servicio, siendo una mitad de Pontevedra y la otra, de las tres provincias gallegas restantes. El programa limita la estancia a un máximo de 57 días, aunque la media fue mucho menor, de 10.

Minimizar el impacto

La propuesta de la Fundación Jove y el Chuac busca paliar, en la medida de lo posible, la conmoción que una hospitalización acarrea en los pacientes de corta edad, incrementada al encontrarse fuera de su domicilio habitual. Mediante la cobertura de las necesidades de las familias en esta situación, previa valoración mediante el Servicio de Trabajo Social de Hospital Materno Infantil de A Coruña, los beneficios se amplían a apoyo psicosocial, orientación y gestión de los recursos disponibles adaptados a sus casuísticas.

En 2025, el número de procedimientos llevados a cabo en la Unidad de Cardiopatías Infantiles ascendió a 90, a los que se suman las 12 embarazadas con cardiopatía fetal diagnosticada, más otras dos mujeres que requirieron diferentes actuaciones hospitalarias. Se añaden cerca de una decena de pacientes más cuyas estancias se relacionan con los servicios de Neonatología, Unidad de Lesionados Medulares y del área de trasplantes de adultos en Cardiología. Respecto a la edad de los pacientes, 15 fueron neonatos, 35 lactantes, 40 de entre 5 y 15 años, dos mayores de 15 y 12 gestantes.