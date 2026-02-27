La mediación para terminar la huelga de autobuses de A Coruña se cierra sin acuerdo

La mediación para el convenio del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña ha terminado con un sin acuerdo en el Consello Galego de Relacións Laborais (AGA). Tras meses de tensiones y paros, las posturas parecen más alejadas que nunca, dejando el conflicto en un escenario de absoluta incertidumbre.

Desde la patronal, representada por Carlos García Cumplido, presidente de Transgacar, se ha dado por agotada la vía de negociación de medicación. Según los empresarios, la voluntad de diálogo persiste, pero han puesto sobre la mesa una condición innegable para retomar cualquier contacto, que es la condena explicita de los actos de violencia que, aseguran, se han producido durante el conflicto. Mientras que CCOO y UGT ya han realizado la condena, el foco de la patronal apunta hacia la CIG.

La CIG lo califica como "cortina de humo"

Ernesto López, portavoz de CIG Transportes, ha calificado la reunión de hoy como un "escenificación de la ruptura". Según el representante sindical, la patronal no ha aportado datos concretos sobre estos supuestos actos violentos que considera que se usan como una "cortina de humo" para evitar hablar de las condiciones laborales y salariales que motivan la protesta.

Para la CIG, la reunión de este viernes fue un trámite vacío en la que no se llegó a profundizar en esta cuestión. López lamentó que la patronal se centrara en acusaciones en vez de en buscar soluciones al conflicto. Además, el sindicato nacionalista ha señalado directamente a CCOO y UGT como "cooperadores necesarios" de la patronal en la mesa de mediación.

Fractura en los sindicatos

La división no es solo entre sindicatos y patronal, sino que también se extiende a los organismos de representación de los trabajadores. La CIG asegura haber realizado ofrecimiento a CCOO para trazar una estrategia conjunta, pero sostiene que estos han sido rechazados. Esta ruptura de la unidad sindical complica una salida, ya que los trabajadores votaron contra el último preacuerdo alcanzado por UGT y CCOO.

Con la medicación cerrada oficialmente, el escenario que se abre ahora es la reactivación de la huelga indefinida que quedó pausada. La CIG anuncia que toca "estudiar internamente" los próximos pasos, aunque mantienen su disposición a hablar con el resto de sindicatos.