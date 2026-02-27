El muelle de San Diego renueva su alumbrado con tecnología LED

El muelle de San Diego contará con tecnología LED en su alumbrado para las operaciones en la explanada exterior. Se instalarán cinco torres de alumbrado con proyectores de alta potencia, según indica la Autoridad Portuaria, para ayudar a reducir en un 50% el consumo eléctrico actual de la instalación. Se trata de la única explanada del puerto interior que no cuenta en la actualidad con sistema LED.

Las obras, licitadas este viernes por un presupuesto de casi 230.000 euros, se desarrollarán en un plazo de tres meses. Están financiadas con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en el ámbito de la mejora de la sostenibilidad de los puertos.

Noticias relacionadas

Además del cambio de alumbrado a tecnología LED, el proyecto incluye la instalación de un sistema de supervisión, control y monitorización, así como una renovación completa de la instalación eléctrica asociada a la alimentación de las torres de alumbrado: cableado, cuadro de mando y cuadros secundarios.