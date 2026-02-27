Las obras de los Cantones de A Coruña llegan a su ecuador con meses de trabajo por delante

La transformación urbana de los Cantones alcanza el ecuador de la reforma. La alcaldesa, Inés Rey, visitó este viernes las obras de la zona ahora peatonal para certificar que el proyecto ha superado ya los 12.000 metros cuadrados de pavimentación. Los trabajos, que avanzan desde la Marina hacia el Cantón Grande, encaran ahora una etapa clave tras completar las redes de saneamiento y alumbrado en calles adyacentes como Alcalde Manuel Casas o Ambrosio Feijóo.

En su visita, Rey despejó dudas sobre el mobiliario urbano. Los emblemáticos bancos, que muchos daban por perdidos, han regresado a su sitio tras ser reparados en el propio taller de la obra. "Los bancos no estaban muertos ni se destrozaron. Se hicieron en obra y hubo que desmontarlos para volverlos a montar y repararlos. Ya están colocados", explicó la alcaldesa, quien aseguró que la falta de madera o vegetación actual responde estrictamente a los tiempos técnicos: la jardinería y los acabados finales son el último paso para evitar daños durante el proceso constructivo.

Uno de los puntos críticos de la visita fue el Obelisco. La alcaldesa calificó de "patrimonicidio" el uso previo de este monumento, hace ya varias décadas, como una simple glorieta para coches. La configuración actual permite que los ciudadanos se acerquen más al monumento y puedan tocar la base pétrea y leer sus inscripciones, ahora integradas en una "alfombra" de piedra diseñada para evacuar el agua de lluvia.

El famoso Metrosidero ha dejado atrás sus problemas con su traslado, según Rey. El ejemplar sufría una filtración constante de gasóleo de una arqueta antigua que envenenaba sus raíces. Tras sanear el terreno, el árbol dispone ahora de un espacio más amplio y saludable para crecer sin riesgos.

La alcaldesa, Inés Rey, supervisalas obras de los Cantones / Casteleiro

La siguiente fase de las obras comenzará el 3 de marzo en el Cantón Grande. El objetivo es avanzar en la pavimentación y consolidar la peatonalización definitiva, con una estética homogénea y sin desniveles. Las escaleras visibles que llevan al parking subterráneo desaparecerán y el Concello trabaja en una nueva solución en la esquina de Entrejardines. En el lado del Cantón Grande, la antigua salida de tráfico rodado se transformará en una grada y se incorporará un ascensor que garantizará la accesibilidad universal al parking.

Cambios de movilidad

Durante las obras se mantendrá un carril por sentido en el Cantón Pequeño. Después de las obras, la parada de taxis se trasladará a su ubicación definitiva junto a la Fundación Barrié. Las zonas de carga y descarga pasarán a la calle Durán Loriga y Rúa Nova. El servicio de BiciCoruña reubicará de forma provisional sus bases entre el Obelisco, el Cantón Pequeño, Santa Catalina y la avenida do Porto, mientras que los ciclistas compartirán calzada con el tráfico rodado en determinados tramos. Rey también confirmó que la histórica farola situada en una maceta redonda se encuentra en proceso de restauración y volverá a instalarse en el ámbito reformado.

La alcaldesa reconoció que la lluvia registrada en las primeras semanas de obra puede provocar algún retraso menor. "Somos prudentes con los plazos, pero la obra va cumpliendo los hitos marcados. La previsión es que esté rematada a lo largo de 2026", concluyó.

La oposición estará "vigilante" a las obras

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, advirte de que su grupo estará "vigilante" para que la reforma de los Cantones no derive en un resultado similar a otras actuaciones municipales que, a su juicio, presentaron "deficiencias desde su apertura". Lorenzo asegura que en la zona de la Marina ya se observan pavimentos agrietados y problemas en los remates, y critica la pérdida de superficie verde en el entorno del Obelisco: "Abrieron la zona de el Obelisco, donde ha desaparecido el verde, es todo cemento y no gusta".

El portavoz popular señala que el Gobierno local ejecuta una obra de 8 millones de euros "sin consenso suficiente y sin el debido control", y afirma que, a medida que se abren tramos, "surgen quejas vecinales por acabados y ejecución".