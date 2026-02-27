Pérez Torres prevé construir dos nuevos módulos de almacenamiento de mercancías en sus instalaciones de Langosteira

La empresa de logística portuaria Pérez Torres Marítima prevé ampliar sus instalaciones en el puerto exterior de punta Langosteira para construir dos nuevos módulos de almacenamiento de mercancías en una superficie de 5.207 metros cuadrados, lo que supondrá que disponga de una extensión de más de 35.000 metros de almacenes cubiertos y continúe con el traslado de sus operaciones desde el puerto interior hasta el exterior, según indica la Autoridad Portuaria. La solicitud de la empresa para llevar a cabo el cambio en su concesión destinada al movimiento de graneles sólidos y mercancías ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado.

Pérez Torres es titular de su concesión en Langosteira desde 2014 y en los últimos años ha ido incorporando nuevos terrenos, medios mecánicos de última generación y servicios auxiliares para mejorar su capacidad operativa. En la actualidad, su concesión suma 46.000 metros cuadrados de superficie, con almacenes cubiertos en unos 30.000 metros cuadrados.

Además de en A Coruña, la empresa gallega está presente en diferentes puertos de España, Portugal, China, Estados Unidos y Sudamérica.