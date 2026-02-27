Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sector de los congresos se reunirá en septiembre en el hotel María Pita de A Coruña

Entrada del hotel Meliá Maria Pita.

Entrada del hotel Meliá Maria Pita. / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

RAC

El hotel Meliá María Pita será la sede, entre el 27 al 29 de septiembre, de una nueva edición del MIS International, un encuentro del sector de reuniones, eventos y congresos. La inauguración será el domingo 27 de septiembre en el Museo Estrella Galicia (MEGA).

