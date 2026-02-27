El Superior ampara el bloqueo del Concello de A Coruña a construir 91 pisos en As Xubias, junto al Materno

Nuevo paso en el largo enfrentamiento judicial entre el Concello y dos empresas promotoras que quieren construir 91 pisos entre el hospital Materno Infantil y la ría de O Burgo, esta vez en favor del criterio municipal. Las compañías, Residencial Obelisco y Conchado y Asociados (una empresa con participación del holding de la familia Rodríguez Cebrián), llevan ocho años intentando aprobar las bases y estatutos de la Junta de Compensación que integra a los propietarios de las fincas, un paso necesario para poner en marcha el proyecto urbanístico. El Concello, que proyecta cambiar el ordenamiento urbanístico de toda la zona de As Xubias y rebajar edificabilidad en la zona y, además, ha pactado con el fondo suizo Ginkgo el diseño de parte del frente a la ría, lo frenó. Los tribunales dieron, en primer momento la razón a los promotores y obligaron a reactivar la tramitación, pero el Concello la acabó anulando porque los promotores no presentaron un documento necesario. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de respaldar su criterio.

Para entender la raíz de la disputa hay que remontarse a finales del siglo pasado, al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 1998. Este texto, que establece las bases para el diseño urbanístico del Concello, daba a los propietarios de fincas en As Xubias una elevada edificabilidad, es decir, la posibilidad de construir un elevado número de viviendas, y esto se heredó en una modificación de 2008. En el caso de las parcelas de Residencial Obelisco y Conchado y Asociados, se pueden construir un total de 91 pisos al borde de la ría, solo doce con precio limitado. En 2018 las empresas presentaron un proyecto de bases y estatutos para la Junta de Compensación, y, en 2020, solicitaron al Ayuntamiento que les diese aprobación inicial por silencio administrativo.

Pero el Gobierno local, que aquel momento presidía la alcaldesa Inés Rey en su primer mandato, inició ese año un proceso para modificar el plan general en la zona de As Xubias. En noviembre de 2020 el pleno aprobó paralizar durante un año las licencias este ámbito para que preparar el cambio. En lo relativo a las dos empresas, el Concello desestimó la aprobación de las bases, y el asunto acabó en los tribunales. En un primer momento, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de A Coruña dio la razón al Ayuntamiento, pero el Superior, en noviembre de 2022, acabó fallando en favor de las empresas. El trámite debía reactivarse.

Acusaciones de dilatar los tiempos

Y, según las empresas, que no han respondido a las preguntas de este diario, ya debería haber finalizado. De acuerdo con la argumentación que presentaron durante el nuevo proceso jurídico que acaba de concluir, solo quedaba la ejecución «meramente burocrática» de la sentencia, y el trámite debería haber quedado resuelto «en no más de cuatro meses». Sin embargo, siempre según su versión, el Ayuntamiento presentó «resistencia» a realizar los trámites. Dejó pasar «más de diez meses» desde la sentencia inicial hasta reavivar el trámite, seis para emitir un informe, luego abrió un nuevo trámite. Y, finalmente, acabó suspendiendo la tramitación, impidiendo la aprobación definitiva.

El Concello, en cambio, afirma que estos retrasos «no son ciertos» o al menos se han expuesto de forma «sesgada». El documento presentado por los promotores no recibió el visto bueno definitivo porque estos no presentaron otro documento, el estudio de detalle, que debe incluir «las condiciones estéticas de obligatorio cumplimiento» para las parcelas. Y el Superior le ha dado la razón, afirmando que esto es una «causa justificada».

Y, de fondo, tras estas consideraciones legales, está el gran debate de qué se permitirá construir en la ría. El Gobierno local elaboró un proyecto para modificar el ordenamiento en el conjunto de As Xubias, desde Oza hasta A Pasaxe, y contemplaba una reducción muy importante: se pasaba de 633 a 241 viviendas. La zona próxima al materno en la que Residencial Obelisco y Conchado y Asociados quieren levantar los pisos pasaría uso público, con un aparcamiento disuasorio, un apeadero y una bolsa de suelo verde.

Sin pasar por el pleno

Pero este proyecto no está en vigor, y, de hecho, ni siquiera ha pasado por pleno de forma inicial. En julio de 2024 el Ayuntamiento firmó un convenio con el fondo de inversión suizo Ginkgo Advisor, que ha comprado terrenos en As Xubias para la rehabilitación de parte del litoral de la ría, con el asesoramiento y el diseño del estudio del arquitecto David Chipperfield. Se trataría de intervenciones, entre otros puntos, en las parcelas de los antiguos astilleros Valiña, y suscitó críticas de la oposición. En septiembre de 2024, el PP y el BNG lo rechazaron en pleno.

El Gobierno local cambió de criterio. Los terrenos ligados a Ginkgo no se desarrollarían de manera independiente, sino que deberían integrarse en el rediseño de toda la ría. El Bloque le dio su apoyo, a cambio de que no se excluyese «ningunha parcela» del cambio de ordenamiento. Gingko posee cerca de la mitad de las fincas urbanas de la zona de As Xubias, pero su acuerdo con el Concello aún debe volver a pleno para su aprobación final. El Ayuntamiento tramitará las alegaciones al convenio en conjunto a las del cambio, y se ha comprometido a facilitar el desarrollo de Ginkgo si no prospera la modificación.

Nuevo veto

Y si hay un cambio del planeamiento, esto podría suponer un nuevo problema para Residencial Obelisco y Conchado y Asociados, que tienen varias opciones. La sentencia del Superior les da la oportunidad de interponer un nuevo recurso de casación y continuar la vía jurídica, y también podrían presentar un estudio de detalle, como les pide el Ayuntamiento, para continuar la tramitación. Fuentes municipales afirman que «no consta que lo hayan presentado».

Las mismas fuentes indican que podrían entregar el documento con la modificación «en trámite y en fase de elaboración». Pero, cuando se apruebe inicialmente, «lo lógico y previsible es que el Concello paralice los desarrollos urbanísticos en ese ámbito durante un plazo de dos años, que es lo que fija la Ley del Suelo de Galicia».