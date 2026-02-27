El tiempo en A Coruña según la Aemet: así viene el fin de semana y marzo entrará con cambios

El tiempo en A Coruña va a mostrar varias caras en el cambio de febrero a marzo. El mapa con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se parece a una montaña rusa si nos fijamos en la alternancia de días soleados y lluviosos. Hoy será una jornada con algunos chubascos, para el fin de semana se impone el tiempo seco y soleado, y a partir del lunes llegan cambios. Este es el resumen del pronóstico del tiempo en A Coruña para los próximos días. A continuación detallamos cómo viene cada jornada en los próximos siete días.

A menos de un mes del inicio de la primavera, el tiempo en A Coruña y en general en Galicia se vuelve, sobre todo, cambiante. Alternarán días de tiempo seco y ambiente primaveral con otros que parecerán dar un paso atrás hacia un invierno que en lo que va de 2026 ha dejado un auténtico hartazgo de borrascas, con una sucesión de temporales que ha batido récord de precipitaciones en multitud de concellos gallegos. Ahora la recta final de febrero ha llegado con tiempo más benévolo y parece que marzo arrancará también con una situación atmosférica que entra dentro de lo previsible, aunque, como decimos, marcado por cambios que traerán novedades casi a diario en la predicción del tiempo.

De momento, en esta montaña rusa meteorológica que marca la transición de febrero a marzo, hoy toca un día con un poco de todo. Los pronósticos de Aemet y Meteogalicia recogen para este viernes 27 de febrero alternancia de nubes, claros y chubascos, así que a lo largo del día veremos momentos de cielos muy cubiertos y caerán algunos chaparrones --de hecho ya ha llovido durante la madrugada y las primeras horas de la mañana-- pero también se abrirán claros y previsiblemente por la tarde cesarán las precipitaciones, tal como adelantaba ayer Meteogalicia.

Los termómetros se moverán entre los 10 grados de mínima y los 15 de máxima.

Adiós febrero, hola marzo

¿Y cómo viene el fin de semana? El sol marcará el relevo de febrero a marzo durante este fin de semana, aunque tanto la Aemet como Meteogalicia no descartan que todavía caigan algunas gotas durante la mañana del sábado, mientras se retira el frente que afectará a Galicia este viernes. Serán en todo caso precipitaciones residuales que se extinguirán con el avance de la jornada. La temperatura mínima bajará hasta los 8 grados y la máxima se mantendrá alrededor de los 14.

Febrero se despedirá, por tanto, de A Coruña y del conjunto de Galicia el sábado 28 con un día principalmente soleado y marzo arrancará el domingo, día 1, también con una jornada de tiempo estable y seco. Las temperaturas mínimas en A Coruña durante el fin de semana marcarán entre 7 y 5 grados, y las máximas seguirán entre 14 y 16 grados. Pero, como hemos adelantado, esta recta final antes de la primavera empieza a estar marcada por un tiempo sobre todo cambiante, así que el lunes día 2 la Aemet ya anuncia un giro de timón: vuelven a aumentar las probabilidades de lluvia. Meteogalicia también avisa de que el noroeste gallego atravesará una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con tiempo cambiante y descenso de las temperaturas.

Los pronósticos a una semana vista adelantan que el martes día 3 previsiblemente también lloverá, pero ya el miércoles día 4 y el jueves 5 serán jornadas de tiempo más estable, y para el viernes día 6 de nuevo parece que volveremos a abrir los paraguas, aunque habrá que ver cómo avanzan los pronósticos para ir concretando día a día la previsión del tiempo en A Coruña en un escenario tan voluble.