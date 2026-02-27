Valora impulsa desde A Coruña el cambio en empresas de más de 30 países

Hace 24 años, Valora Consultores nació en A Coruña con un planteamiento que entonces era incipiente: incorporar nuevas variables de riesgo —ambientales, sociales y de gobernanza— a la estrategia empresarial. “Nacemos con el objetivo de mejorar la competitividad de las grandes compañías ante nuevos riesgos globales y oportunidades de negocio que hasta entonces no estaban identificados”, explica su presidente ejecutivo, Senén Ferreiro. Hoy, la firma cuenta con 13 sedes en Europa y Latinoamérica, 230 profesionales y presencia en más de 30 países.

El punto de partida fue el desarrollo de un modelo propio aplicado inicialmente a Inditex. “Hemos tenido suerte en A Coruña, nosotros y otras empresas; Inditex ha sido un gran entrenador. Valora no se hubiese internacionalizado al ritmo que lo ha hecho si no fuese por Inditex, que de repente un día te coge, confía en ti, te mete en un avión y eso es una academia de alto nivel”, reconoce el directivo. “Conseguimos desarrollar este modelo y demostrar que se podía generar valor empresarial”, recuerda Ferreiro.

A partir de esa experiencia, la consultora ha extendido su metodología a más de 700 compañías, analizando impactos en procesos, cadenas de suministro, productos y modelos de gobernanza. La lógica, sostiene, ha sido siempre la misma: “Entender bien cada modelo de negocio y dónde están los impactos y los riesgos para convertirlos en oportunidad empresarial”.

El primer ciclo de expansión llevó a la compañía a Turquía, Francia, Reino Unido y Países Bajos. En 2012 dio el salto a Latinoamérica con la apertura en México, hoy convertido en hub regional, y posteriormente a Colombia, Perú, Ecuador o Panamá.

La mitad del negocio, en Latinoamérica

En la actualidad, el 50% del negocio y de los equipos se sitúa fuera de Europa. “Exportar conocimiento y servicios profesionales compitiendo con grandes multinacionales no es sencillo”, subraya. “Es mucho más fácil exportar bienes tangibles; nosotros exportamos conocimiento, combinando visión internacional y arraigo local”, apunta.

Ferreiro resta épica a las cifras que ha conseguido la compañía, pero reivindica el proyecto: “Lo relevante es haber construido una propuesta de valor internacional desde A Coruña y competir con las grandes consultoras en nuestro segmento”.

El núcleo del negocio es la transformación empresarial a través de la sostenibilidad y la digitalización. En la práctica, implica trabajar con consejos de administración y direcciones generales para integrar criterios de sostenibilidad y responsabilidad corporativa en la toma de decisiones. “Hablamos de riesgos climáticos, regulatorios, sociales, de acceso a financiación, de cambios en las cadenas de suministro… y también de nuevas oportunidades”. El enfoque es transversal: finanzas, compras, logística o recursos humanos.

Un ejemplo recurrente es el análisis integral de la cadena de suministro. Muchas empresas carecen de información sobre los riesgos ambientales o sociales de sus proveedores o sobre el impacto de la normativa europea.

Valora examina la cadena completa, identifica vulnerabilidades —dependencia de recursos naturales, tensiones sociales, exposición regulatoria…— y diseña planes que pueden incluir diversificación de proveedores, trazabilidad digital o acceso a financiación específica. “El resultado es muy claro: menos riesgo de interrupciones y más eficiencia operativa. La sostenibilidad, cuando se trabaja con rigor técnico, es una herramienta de gestión empresarial, no un discurso”, destaca.

Financiación

La financiación es, de hecho, uno de los ejes estratégicos desde 2021. La firma acompaña a más de 45 bancos en Europa y América para alinear criterios de inversión con riesgos ambientales y sociales, y actúa como puente entre entidades y empresas. “Nosotros no financiamos; buscamos la confluencia”, precisa.

El pasado ejercicio participó en operaciones por valor de 2.000 millones de euros, verificando préstamos verdes o estructurando el relato financiero de compañías en proceso de transformación.

El contexto, admite Ferreiro, es complejo. Las grandes multinacionales han avanzado con mayor rapidez, presionadas por la regulación y la presión social. La empresa mediana europea progresa, mientras que en Latinoamérica el recorrido es desigual y en las pyme aún queda camino.

Aun así, el directivo insiste en la necesidad de una “mirada larga”. “Estas palancas están ahí y hay que adaptarlas. Como compañía tenemos que seguir creyendo en lo que hemos creído los últimos 25 años”, reconoce.

Con Europa y América como mercados prioritarios y un creciente peso de la empresa familiar en su cartera, Valora prepara nuevas herramientas digitales y refuerza su especialización. “Somos muy de nicho; no podemos hacer una cosa mal y compensarla con otra”, concluye Ferreiro.

Desde A Coruña, la consultora aspira a incrementar un modelo que combina conocimiento técnico, cercanía al cliente y vocación global en un escenario donde la sostenibilidad ya no es reputación, sino estrategia empresarial.