Más de 4.000 personas salen a las calles de A Coruña para defender la enseñanza pública: "A las administraciones les diría que se sienten a hablar y solucionen los problemas reales"

Miles de personas han desbordado este sábado las calles de A Coruña en una movilización masiva para denunciar el "abandono estructural" que sufre la enseñanza pública. La marcha, que arrancó pasadas las 11:00 horas en la plaza de Ourense, recorrió los Cantones y la Marina hasta culminar en O Parrote, bajo un ambiente reivindicativo pero cargado de simbolismo. Niños y adultos, muchos de ellos disfrazados de superhéroes, portaron pancartas donde se leían lemas como 'Escola segura e digna' o 'Más educación, menos goteras', reclamando una intervención urgente de la Xunta de Galicia y del Concello para frenar el deterioro de los centros y la falta de personal. Se juntaron en las calles de A Coruña más de 4.000 miembros de la comunidad escolar y ciudadanos, según la Policía Nacional presente en el lugar, una cifra que la Policía Local rebaja a 2.000.

La protesta ha servido de altavoz para una comunidad educativa agotada de lo que consideran una "pelota" que pasa de una administración a otra. El mensaje central fue unánime: la necesidad de más profesores y una inversión real en infraestructuras, personificado en pancartas como la del CEIP de Prácticas o las manos de colores del cartel 'Xuntas pola escola pública', elaboradas por los propios alumnos.

Adrián Lede

La voz de las familias: "Tienen que escucharnos"

Lidia Paz, presidenta de la Federación de Anpas, se mostró gratamente sorprendida por la alta participación. “No esperábamos tanta gente; es de agradecer que las familias se hayan implicado tanto para defender sus derechos”, explicaba durante la marcha. Para Paz, la temática de superhéroes no fue casual, sino una estrategia para involucrar a los más pequeños en la defensa de su propia educación. “A las administraciones les diría que se sienten a hablar y solucionen los problemas reales. A veces da la sensación de que están alejados de la realidad de los centros”, sentenció, pidiendo un asiento en las mesas de negociación donde se decide el futuro de sus hijos.

Esa distancia con la realidad es la que sienten padres como Alba Peñamaría y José Díaz, del CEIP Víctor López Seoane. Con hijos en Primaria y Secundaria, denuncian que los recursos para alumnos con necesidades especiales son insuficientes y que el estado de las instalaciones es preocupante. “Nos da igual de quién sea la responsabilidad, si del Concello o de la Xunta; lo que queremos es que lo arreglen”, afirmaban con rotundidad. Para ellos, la brecha con la educación privada o concertada es cada vez mayor, algo que lamentan profundamente como firmes defensores de la escuela pública.

Por su parte, Antía Fernández, madre del centro Ramón de la Sagra, puso el foco en la saturación de las aulas. Pese a la bajada de ratios a 20 alumnos, la falta de profesores de apoyo y refuerzo hace que la calidad docente se resienta. “Nuestra comunidad está muy integrada, pero necesitamos personal para que las profesoras puedan trabajar mejor”, señalaba. Aunque su centro espera mejoras en el pabellón y el comedor, Antía reconoce que su situación es casi una “excepción” comparada con el estado crítico de otros colegios de la ciudad que sufren carencias mucho más graves.

El conflicto de las competencias y las infraestructuras

Uno de los testimonios más duros fue el de Alejandra Taboada, del colegio Cidade Vella, quien recordó que el año pasado un niño tuvo que recibir puntos en la cara debido al mal estado de las instalaciones. “El mantenimiento es del Concello, pero cuando no se hace, se convierte en una reparación mayor competencia de la Xunta”, explicaba, criticando la "excusa de las contratas" que ambas administraciones utilizan para dilatar los arreglos. Para Alejandra, el abandono es evidente y la unión de las Anpas es la única herramienta que ha logrado dar visibilidad a situaciones que ya no pueden considerarse aisladas.

La problemática, lejos de ser exclusiva de la ciudad herculina, se extiende a toda el área metropolitana. Teresa Prado, madre de dos niños en el Valle Inclán de Oleiros, relataba cómo la falta de profesorado está obligando a suspender salidas escolares y proyectos como el huerto o la biblioteca. “Los profesores están en primera línea sufriendo esto; si falta uno un día, los niños se quedan vendidos porque no hay quien cubra las guardias”, denunciaba. Aunque en su caso el Concello de Oleiros ha asumido reparaciones como las goteras del polideportivo, el conflicto con la falta de personal docente apunta directamente a la gestión de la Xunta.

Cruce acusaciones y políticos en la manifestación

La jornada concluyó en O Parrote con la mirada puesta en el futuro y la esperanza de que esta movilización histórica fuerce un cambio de rumbo. Entre cánticos hacia la Xunta y el Concello, se pudo ver a miembros del Gobierno local como el portavoz municipal, José Manuel Lage, que dijo que "la Xunta tiene deuda histórica con los colegios públicos de A Coruña". El concejal socialista declaró que "el Concello dedica más de tres millones de euros a programas para la educación pública de la ciudad y asumimos mantenimiento de obras que no nos corresponde", reiterando su apoyo a las Anpas y al profesorado. La marcha también contó con el respaldo de otros representantes políticos como los concejales del BNG Avia Veira y Francisco Jorquera, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y la exsubdelegada del Gobierno y actual Directora del Plan Estratéxico Coruña 2030-2050, María Rivas, entre otros.

Mientras el PP insta al Gobierno local a firmar un protocolo de coordinación con la Xunta para delimitar competencias en las obras. Desde el Concello dicen que se sentarán con la administración autonómica, pero creen que es una medida insuficiente: "No es cuestión de protocolos, las responsabilidades de cada uno están claras, es voluntad política. La voluntad política se demuestra en los presupuestos y la Xunta, con los presupuestos más elevados de su historia, redujo en un 50% los fondos para los colegios coruñeses. Y esa es la única clave. Porque los problemas no se solucionan con que el ayuntamiento cambie una bombilla o arregle un grifo. Se solucionan con inversiones que por ahora no hemos visto".

Mientras tanto, las familias se casan de parches y de los cruces de acusaciones. Como rezaba el cartel de una de las docentes presentes en la marcha: 'A mestra está loitando, tamén está ensinando'. Hoy, en A Coruña, la lección de lucha por lo público la dieron las familias y sus pequeños superhéroes.