Los talleres creativos, la nueva moda en A Coruña: "Al hacer algo con tus manos, olvidas tus problemas"

Hace un par de siglos, la artesanía era, muchas veces, casi obligatoria. Mucha ropa se confeccionaba a mano, las cestas se trenzaban desde cero y siempre había algún mueble sobre el que montaba guardia un delicado tapete de ganchillo.

Un poco más tarde, con la proliferación de los grandes almacenes, comprar los productos ya listos se volvió más fácil. Las revistas de patrones comenzaron a desaparecer de las casas a favor de cadenas de moda como las populares firmas de Inditex y las manos soltaron las agujas para posarse sobre el teclado.

Recientemente, sin embargo, la pulsión creativa de fabricar algo con el propio esfuerzo parece estar reclamando su lugar. Es el regreso del hazlo tú mismo -el fenómeno conocido en inglés como Do It Yourself (DIY)- que ha propiciado la apertura de varios espacios de talleres artísticos en A Coruña.

Muchos de ellos se llenan cada semana de coruñeses dispuestos a probar su maña para tejer una bufanda, hacer su propia acuarela sobre madera o descubrir qué es la cianotipia. Para las propietarias de estos espacios, como Eva Pérez, la razón está clara: "Ahora todos vamos muy rápido porque no queremos perdernos nada. Pero esto es algo con lo que te tienes que parar".

Los talleres creativos, una tendencia en auge en A Coruña

Desde su rincón en Gregorio Hernández, Pérez ha sido testigo del aumento de esta tendencia de reunirse para hacer manualidades en A Coruña. "Ahora está en auge, nosotros estamos llenos todos los viernes", asegura la responsable de V de Vaplé.

Su espacio -una mezcla de taller, cafetería y tienda- acoge actividades manuales toda la semana, que imparte la propia Eva u otros artesanos de la ciudad. Las de cuero, velas y resina son algunas de las más exitosas, así como las de pintar totebags, que reúnen a muchos coruñeses para pasar un rato creativo y conocer gente.

Para los que no son tan diestros, V de Vaplé también organiza sesiones temáticas de trivial y, dos jueves al mes, falsos casos policiales en los que los participantes deben descubrir quién es el asesino. El objetivo, además de enfocarse en el presente, es conectar con los demás. "Muchas personas se hacen amigas en sitios como estos. Por eso también se ha puesto de moda", asegura la encargada, que se lanzó a la aventura de emprender en junio de 2025.

Unos meses más tarde, a mediados de septiembre, también echaba a andar Yutori, otro espacio creativo ubicado en el número 14 de la plaza de Pontevedra. La idea es obra de Iris Trillo, la cara detrás de la tienda de vela Galleris Artesanía y, desde el año pasado, también de este refugio artístico del centro.

Yutori, un concepto japonés relacionado con el bienestar y la calma, llegó después de un largo vagabundeo impantiendo talleres de velas por la ciudad. "Me costaba encontrar espacios polivalentes y me di cuenta de la importancia de tener un lugar de calma, donde las personas hablan entre ellas como si fueran amigas y pueden bajar el ritmo".

Asegura que la acogida está siendo muy buena, tanto por este afán de conectar con otros como por el propio aprendizaje. "Yo creo que es por la experiencia. Cuando ves que puedes hacerte una taza de desayuno desde cero y usarla todos los días, sientes orgullo, porque la has hecho tú", dice.

Las mujeres, las más aficionadas al 'hazlo tú mismo'

Las clases de costura, velas y fabricación de pendientes son algunas de las programaciones estrella en el calendario mensual de Yutori. Quienes acuden a ellas son, sobre todo, mujeres de entre 20 y 40 años, aunque, a veces, aparecen aficionadas más jóvenes.

"Hace poco, vino a celebrar su cumpleaños con un taller privado una chica que cumplía 18 años. Me sorprendió, porque a esa edad es cuando se van a Pelícano", cuenta entre risas la encargada de este taller de manualidades de A Coruña.

Uno de los talleres creativos de Yutori. / LOC

Cuando no es la edad, es la procedencia de los participantes lo que genera asombro. Y es que, en ocasiones, la afición llega a traspasar fronteras y trae al taller a asistentes oriundos de otros puntos de España.

Para mantenerlo "cercana", el máximo de plazas por cada actividad es de solo diez personas, que cambian el scroll infinito por los tableros de Pinterest para coger ideas y ponerse manos a la obra. "Al final, recurrimos a la tecnología para inspirarnos, pero la creatividad está ahí. La artesanía se va a valorar cada vez más, porque hacer algo con tus manos te hace olvidar tus problemas y nos estamos dando cuenta de lo importante que es bajar el ritmo".