Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: EEUU e Israel lanzan un ataque coordinado a gran escala contra IránManifestación en defensa de los colegios públicos de A CoruñaLas limitaciones de circulación de las líneas de tren en A CoruñaGalicia, a la cabeza en esperanza de vida en EuropaDía de las Enfermedades RarasLos finalistas de la VIII Gala del Deporte de A Coruña e a súa comarcaEl chocolate de A Coruña que une a Bonilla y a El Timón
instagramlinkedin

Buscan a un hombre desaparecido desde el jueves en A Coruña

Cartel de búsqueda del hombre desaparecido en A Coruña

Cartel de búsqueda del hombre desaparecido en A Coruña / RAC

La asociación SOS Desaparecidos ha publicado una alerta por la búsqueda de un hombre en A Coruña. Según la información, no se sabe de su paradero desde este pasado jueves, 26 de febrero. Responde a las iniciales J.L.A.B. y tiene 53 años. Mide 1,75 de estatura y lo describen con complexión normal, pelo canoso, ojos marrones y gafas graduadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
  2. La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
  3. Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
  4. Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
  5. El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
  6. El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado
  7. El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
  8. El almacén mayorista de A Coruña donde conviven la tradición y la alta costura

Buscan a un hombre desaparecido desde el jueves en A Coruña

Buscan a un hombre desaparecido desde el jueves en A Coruña

Más de 4.000 personas salen a las calles de A Coruña para defender la enseñanza pública: "A las administraciones les diría que se sienten a hablar y solucionen los problemas reales"

Más de 4.000 personas salen a las calles de A Coruña para defender la enseñanza pública: "A las administraciones les diría que se sienten a hablar y solucionen los problemas reales"

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 28 de enero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 28 de enero

Vecinos de la Ciudad Vieja denuncian "aislamiento" y supresión de plazas de aparcamiento durante la prueba de Rally de A Coruña

Vecinos de la Ciudad Vieja denuncian "aislamiento" y supresión de plazas de aparcamiento durante la prueba de Rally de A Coruña

Los talleres creativos, la nueva moda en A Coruña: "Al hacer algo con tus manos, olvidas tus problemas"

Los talleres creativos, la nueva moda en A Coruña: "Al hacer algo con tus manos, olvidas tus problemas"

Afectados por enfermedades raras de A Coruña: "Las Administraciones deberían ser más empáticas. Cualquiera puede encontrarse en esta situación"

Afectados por enfermedades raras de A Coruña: "Las Administraciones deberían ser más empáticas. Cualquiera puede encontrarse en esta situación"

Casi 300 migrantes fueron expulsados de A Coruña en los últimos siete años

Casi 300 migrantes fueron expulsados de A Coruña en los últimos siete años

Las líneas ferroviarias entre A Coruña y otras localidades gallegas suman más de 15 limitaciones de circulación, algunas desde hace años: estos son los tramos

Las líneas ferroviarias entre A Coruña y otras localidades gallegas suman más de 15 limitaciones de circulación, algunas desde hace años: estos son los tramos
Tracking Pixel Contents