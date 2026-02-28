Buscan a un hombre desaparecido desde el jueves en A Coruña
La asociación SOS Desaparecidos ha publicado una alerta por la búsqueda de un hombre en A Coruña. Según la información, no se sabe de su paradero desde este pasado jueves, 26 de febrero. Responde a las iniciales J.L.A.B. y tiene 53 años. Mide 1,75 de estatura y lo describen con complexión normal, pelo canoso, ojos marrones y gafas graduadas.
