El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo

El paseo marítimo que abraza la ciudad y permite a miles de coruñeses dar caminatas con vistas al Atlántico no pisa, en todos sus puntos, terreno sólido. Entre la finca de los Mariño y la playa de As Amorosas, los paseantes transitan en un balcón sobre acantilados, sostenido por pilares que se elevan varios metros sobre las rocas y el mar. Esta zona tiene ya 30 años, y el Concello ha decidido contratar a una empresa para que analice las «patologías» de los soportes y proponga soluciones.

Medio Ambiente le realizó el encargo el pasado mes de septiembre a la empresa Enurcoin, a través de un contrato menor, esto es, asignado sin concurso por unos 18.000 euros. Las condiciones no se han hecho públicas, pero la referencia que aparece en el listado de contratación de publicación obligatoria señala que la compañía deberá estudiar los problemas de los soportes próximos a la playa de As Amorosas. También tendrá que realizar una «propuesta de refuerzo».

De acuerdo con fuentes municipales, no hay indicios de algún problema fuera de lo normal. «Es una mera revisión, no hay detectado ningún riesgo ni problema especial», señalan desde el Gobierno local, que indica que «periódicamente se revisan estructuras». Aún no se ha publicado el listado de contratos menores del último trimestre del año pasado, pero en los nueve primeros meses del año este diario no ha podido encontrar ningún contrato similar sobre las infraestructuras del paseo.

De acuerdo con la cronología municipal de la construcción del paseo, las obras empezaron en 1990, y dos años después se inauguró el primer tramo, en la zona del Orzán y Las Esclavas. En 1995 se añade el tramo de San Roque de Afuera y el grueso de la infraestructura, que rodea la península coruñesa entre A Maestranza y la fuente de los Surfistas, abrió en febrero de 1996. Este es el tramo en el que se encuentra la sección con pilares que ahora se revisarán. La parcela de la finca de los Mariño, anexa al paseo, se habilitó como mirador mucho más tarde, en 2009.

En 1999 se inauguraron varias nuevas porciones hacia el Millenium y Os Rosales, y luego vendría la ampliación hasta O Portiño. Actualmente, la longitud total del paseo es de unos 12 kilómetros.