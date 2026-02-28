Los encantadores marinos de A Coruña: "La clave es atraer los peces"

El dique de abrigo se vistió de gala en A Coruña, con un ojo puesto en las nubes amenazantes de lluvia, para recibir a pescadores del norte de España deseosos de demostrar su buena técnica atrapando peces. Desde primera hora de la mañana de este sábado profesionales de la caña montaban sus bártulos para empezar la competición de pesca. "Es el primer año, el primer máster por dúos, y la modalidad es corcheo-mar", explica Tomás Rodríguez, presidente de la Asociación de Pesca Deportiva Róbalo, entidad organizadora del encuentro.

Con un mar de cañas empapando gran parte del espigón coruñés, los dúos contendientes esperan sentados, pacientes. "Ya se ve el despliegue de material: es con veletitas y corcheo de diferentes gramajes. Aquí lo que influye son los pequeños detalles, que son los que marcan la diferencia en este tipo de pesca", dice Rodríguez.

Técnica y exigencia

Recalca que la diferencia de esta variedad del deporte con respecto a otras es la forma de aproximarse a la presa: "Cuando pescas en otro tipo de modalidades, tú vas buscando los peces, te vas desplazando. Pero aquí, montas el puesto y tienes tu parcela, no te vas a mover en busca de ellos", relata Rodríguez mientras la caña a su derecha se dobla con la promesa de una captura. "Lo que tienes que hacer es buscarlos dentro del espacio que tienes. La clave es atraer los peces, hacer que paren donde estás tú", comenta.

Aunque había previstos 32 participantes, en el dique se encuentran 24, de los cuales solo una es mujer. Adriana Pena, asturiana de 21 años, asiste al evento con su padre. "Compitiendo llevo un año, pescando, 15, desde los seis", cuenta la joven. "La única chica en Asturias que pesca", bromea su compañero de competición. "Estaremos hasta las cuatro y media por aquí, y mañana volvemos. Aunque mañana empezamos un poco más tarde", afirma Adriana.

"Es pesca sin muerte, especialidad boloñesa. Se hace a esta hora porque tenemos la marea arriba, y así es más fácil. Hasta ahora llevamos una cabra, de momento bien. Aquí pescado hay, lo que pasa es que hay que buscarlo", dice Aitor Sedes, participante del evento.

La Asociación lleva preparando el campeonato desde el pasado diciembre. El escenario, explica Rodríguez, tiene sus particularidades: "Es muy emblemático el dique, pero para hacer el evento hubo que hablar con bastantes personas: con Autoridad Portuaria, porque el suelo es de ellos. Pero el agua es de Capitanía Marítima, de la torre de control de aquí de A Coruña, y avisamos hoy por la mañana a los de Salvamento, para que estuvieran pendientes. Después, la Consellería do Mar, que es la que rige las normas de pesca. Y, para acabar, el Concello". El último permiso, confiesa, lo obtuvieron ayer: "Al límite. Si no, la gente pescaría sin ser oficial nada, cada uno con su responsabilidad. Tenemos contratado un seguro".

Premios para todos

Mañana, domingo 1 de marzo, se celebrará una segunda manga. Al rematar, un jurado acudirá a pesar las capturas, mantenidas en una cesta especial para que estén permanentemente sumergidas. Una vez rematado el pesaje, serán de nuevo puestas en libertad para dar paso a la entrega de premios. "Todo material deportivo. Con las inscripciones, que tenían precio, nos aseguramos de que hubiera recompensas para todos. No hay primero, segundo y tercero, porque esfuerzo llevan todos. Lógicamente, el primero llevará el mejor premio, pero todos llevarán algo, por el trabajo que supone venir de fuera", declara Rodríguez.

Organizadores y participantes se muestran contentos y aliviados de la tregua que la lluvia ofrece en la ciudad: "Cuando hay alerta naranja, como hubo otros fines de semana anteriores durante este mes, que estuvo el tiempo fatal, el Dique se cierra. Da igual que vengas de fuera, no hay salvedades. Y el evento, por riesgo, ya no se celebraría. Y con amarilla a veces también, según las condiciones de aire; pero con naranja, siempre. Con la climatología nunca sabes, pero están aquí de lujo", dice Rodríguez.