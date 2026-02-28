¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 28 de enero

Flamenco con Yerai Cortés en el Colón

El músico Yerai Cortés presenta su obra más personal, acompañado por su cuadro habitual de palmas y compás. Colaborador habitual de figuras como C. Tangana o Israel Fernández es una figura clave del flamenco.

21.00 horas. Teatro Colón

Andrés Suárez presenta su disco en directo

El músico Andrés Suárez presenta en directo su nuevo trabajo, Lúa. El cantautor gallego regresa con un álbum lleno de historias y emoción. El artista tocará algunas canciones y firmará el disco a sus fans.

12.00 horas. Fnac

Noche de rock sureño en la Mardi Gras

Jodie Cash lleva el country y el rock sureño en la sangre. Natural de Barcelona e hija de Los Bombarderos, la artista presentará su último disco, My Senses, donde Johny Cash y Elvis Presley estarán muy presentes.

22.30 horas. Sala Mardi Gras

Una mañana de música tradicional

Xaime Estevez, una de las grandes figuras de la música tradicional gallega, presentará su nueva publicación, De novo gaiteiro. El trabajo contiene composiciones para gaita de sus 50 años de trayectoria.

12.15 horas. Cántigas da Terra

Doble sesión de música ‘underground’

Nocturna y Eme-Sx actuarán en una sesión doble que busca reivindicar la música underground. Una noche en la que se mezclarán post-punk, noise e darkwave con estas dos bandas gallegas.

21.30 horas. La Disfrutona del Orzán (Don Bosco, 5).

Magia para niños en la librería Lume

El mago ourensano Fernando Moreno hará un espectáculo que está dirigido a niños de 3 a 11 años. La entrada es gratuita y debe solicitarse a través de las redes sociales de la librería o del WhatsApp 699 242 747.

12.00 horas. Librería Lume (Fernando Macías, 3).