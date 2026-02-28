¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 28 de enero
Música en directo, actividades infantiles... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Flamenco con Yerai Cortés en el Colón
El músico Yerai Cortés presenta su obra más personal, acompañado por su cuadro habitual de palmas y compás. Colaborador habitual de figuras como C. Tangana o Israel Fernández es una figura clave del flamenco.
21.00 horas. Teatro Colón
Andrés Suárez presenta su disco en directo
El músico Andrés Suárez presenta en directo su nuevo trabajo, Lúa. El cantautor gallego regresa con un álbum lleno de historias y emoción. El artista tocará algunas canciones y firmará el disco a sus fans.
12.00 horas. Fnac
Noche de rock sureño en la Mardi Gras
Jodie Cash lleva el country y el rock sureño en la sangre. Natural de Barcelona e hija de Los Bombarderos, la artista presentará su último disco, My Senses, donde Johny Cash y Elvis Presley estarán muy presentes.
22.30 horas. Sala Mardi Gras
Una mañana de música tradicional
Xaime Estevez, una de las grandes figuras de la música tradicional gallega, presentará su nueva publicación, De novo gaiteiro. El trabajo contiene composiciones para gaita de sus 50 años de trayectoria.
12.15 horas. Cántigas da Terra
Doble sesión de música ‘underground’
Nocturna y Eme-Sx actuarán en una sesión doble que busca reivindicar la música underground. Una noche en la que se mezclarán post-punk, noise e darkwave con estas dos bandas gallegas.
21.30 horas. La Disfrutona del Orzán (Don Bosco, 5).
Magia para niños en la librería Lume
El mago ourensano Fernando Moreno hará un espectáculo que está dirigido a niños de 3 a 11 años. La entrada es gratuita y debe solicitarse a través de las redes sociales de la librería o del WhatsApp 699 242 747.
12.00 horas. Librería Lume (Fernando Macías, 3).
