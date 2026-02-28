Vecinos de la Ciudad Vieja denuncian "aislamiento" y supresión de plazas de aparcamiento durante la prueba de Rally de A Coruña

La asociación de vecinos de la Ciudad Vieja denuncia el aislamiento sufrido tras la supresión, sin alternativa, de plazas de aparcamiento, a la altura del Oceanográfico y en la rotonda de As Ánimas, con motivo de la celebración del Rally de A Coruña. Los vecinos indican que, durante la tarde del viernes, los residentes y visitantes que se encontraban en el barrio en el momento de la celebración de la prueba deportiva se quedaron aislados con sus vehículos, sin posibilidad de salir y acceder con normalidad, lo que provocó, según alertan, situaciones de “angustia e indefensión”, especialmente entre personas mayores, familias con menores y residentes con necesidades especiales.

“Consideramos inaceptable que un barrio histórico como la Ciudad Vieja pueda quedar secuestrado por una mala gestión de la movilidad, sin planificación adecuada ni información clara para los afectados”, denuncia la asociación de vecinos Cidade Vella ‘María Pita’, que se queja de “ninguneo” y “falta de sensibilidad” por parte del Gobierno local, después de haber trasladado sus reivindicaciones sobre movilidad en una reunión mantenida con la Concejalía el pasado mes de septiembre, sin obtener respuesta hasta el momento.

Los vecinos de la Ciudad Vieja solicitan al Concello una explicación “pública y detallada” sobre la gestión de la movilidad en el barrio durante la celebración del Rally de A Coruña, así como la adopción de medidas y protocolos que garanticen que ningún evento pueda aislar a los vecinos. Urgen una respuesta por escrito a las reivindicaciones presentadas y el compromiso del Gobierno local para abordar los problemas estructurales de la movilidad en la Ciudad Vieja. “La Ciudad Vieja no puede ser tratada como un simple escenario para eventos. Es un barrio vivo, con residentes que merecen respeto, planificación y diálogo”, concluye la asociación de vecinos.