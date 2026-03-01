El aeropuerto de A Coruña, a la cola de la inversión por pasajero de los terminales españolas de mediano tamaño

En el plan de inversiones de Aena para el próximo lustro, Alvedro está a la cola. La empresa estatal prevé dedicar casi 11.400 millones de euros a realizar obras en los 47 aeródromos de su red entre 2027 y 2031. En el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) en el que figuran las inversiones, ya aprobado, solo se reservan 50 millones, sin inversiones para la ampliación de la terminal previstas desde hace años. Menos de 39 euros por cada uno de los casi 1,3 millones de pasajeros de 2025. Y, si bien Alvedro no puede compararse con los aeropuertos más grandes del país, resulta perjudicado incluso dentro de su categoría: es el séptimo que menos financiación por viajero recibe de los 35 aeródromos medios y pequeños.

El sistema de Aena divide a las infraestructuras aéreas en cinco categorías según su importancia. En la primera, solo están las terminales de Madrid y Barcelona, y en la segunda un pequeño número de grandes aeropuertos como los de Málaga, Gran Canaria o Palma de Mallorca. En las categorías 3 a 5 está el grueso de las instalaciones, entre ellas la coruñesa, en el cuarto nivel. Pero incluso entre estos niveles inferiores el promedio de inversión previsto es de más de 80 millones de euros, sustancialmente por encima de las previsiones de gasto en Alvedro.

El aeropuerto de Santiago se ve más perjudicado en inversión por pasajero y recibirá aproximadamente 34,6 euros por cada uno de los viajeros de Rosalía de Castro en 2025, pero, con solo 15 años de vida, es la única terminal nueva del sistema aeroportuario gallego. El aeropuerto vigués de Peinador recibe 44,3 euros, un 14,5% más que Alvedro.

Vigo, con más inversión

Por encima de A Coruña quedan aeródromos como los de Girona, Bilbao, Almería o Santander, mientras que Algeciras o San Sebastián esperan inversiones casi un 130% superiores a las del aeródromo coruñés. En Zaragoza serán un 250% más elevadas, y en Vitoria o Valladolid las cifras de inversión previstas cuadruplican las coruñesas, si se tienen en cuenta los pasajeros. Las inversiones por viajero en estos tramos ascienden a un promedio de 42,8 euros, un 10,6% más que en A Coruña.

Además de las cantidades previstas, el problema del aeródromo coruñés es cualitativo: Aena no tiene en cuenta las inversiones que demandan los trabajadores. El DORA solo prevé actuaciones en el campo de vuelo, y no se estudia una posible ampliación de la terminal, aunque esta ya figuraba en el plan director de Alvedro de 2018. La plantilla ha pedido otras inversiones, como la creación de más filtros de seguridad, que se habiliten más puertas de embarque y más fingers o que se amplíe la sala de recogida de equipaje, que no se han visto reflejadas en los planes del Estado.

Subestimación de viajeros

De acuerdo con una respuesta del Gobierno central a una pregunta del PP en el Congreso de los Diputados, las inversiones del DORA «se fundamentan exclusivamente en estimaciones técnicas de la demanda de tráfico aéreo». Los populares reclamaron inversiones en Alvedro para «corregir desequilibrios, asegurar inversiones justas» y reforzar su papel como « infraestructura estratégica»», pero el Ejecutivo central defiende que el reparto no responde «a criterios de oportunidad política ni de equilibrio entre comunidades autónomas», sino que responde a la demanda y «no hacerlo así conllevaría desarrollar infraestructuras que quedarían infrautilizadas».

Pero lo cierto es que las estimaciones de Aena ya han perjudicado al aeródromo coruñés en el pasado. En el anterior DORA, de 2022 a 2026, Aena calculaba que A Coruña tendría menos de un millón de pasajeros. Cerró 2024 con 1,23 millones y 2025 con 1,29 millones. El aeropuerto coruñés cerró este enero con buenos datos, 98.242 pasajeros, lo que supone un incremento del 4% respecto al mismo mes del 2025.

Los datos de pasajeros están impulsados por rutas impulsadas por el Ayuntamiento mediante convenio: Milán, Ginebra, Londres-Gatwick, Gran Canaria, Málaga y Valencia. Los últimos cuatro se extinguen ahora, sin que, por el momento, haya ningún pacto firmado con otras compañías para sustituirlo, y sin que ni siquiera haya salido un concurso para elegir nuevas compañías. El grupo municipal del PP llevará al próximo pleno las, según ellos, «promesas incumplidas» del Estado sobre Alvedro.