¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 1 de marzo

Actuación de la Banda Municipal

La Banda Municipal de A Coruña dará un concierto este domingo por la mañana. El evento será una gala lírica con la que la agrupación musical deleitará al público asistente. Al evento se podrá acudir de forma gratuita hasta que se complete el aforo del teatro.

12.15 horas. Teatro Colón (Avenida Marina, n7A).

Agenda Obra de teatro para los más pequeños

La compañía Nao Caracola representa la obra Esperta ó rinoceronte, que cuenta la historia de Bambú, al que su abuela le cuenta que las cosas que realmente importan son las que vemos con el corazón, lo que ella llama rinoceronte. Una obra familiar para mayores de 4 años.

12.30 y 17.30 horas. Teatro del Andamio (Alcalde Suárez Ferrín, 10).

El futuro de la música con tres flautistas

Una apuesta por el talento de las nuevas generaciones, con la participación de los ganadores del Concurso de las II Jornadas de Flauta de Galicia: Álvaro Martínez Ruiz, Sofía Vidal y Celia Órpez. Interpretarán obras de Gluck, Chopin y Borne, acompañados por la Orquesta Gaos.

19.30 horas. Teatro Colón (Avenida Marina, n7A).

Homenaje a ‘Pulse’ de Pink Floyd

Pulsar to Floyd es una banda que pone en escena un espectacular homenaje audiovisual al disco Pulse del legendario grupo Pink Floyd. Cuenta con una potente escenografía, donde una pantalla led de grandes dimensiones cubre toda la parte trasera del escenario

19.00 horas. Palacio de la Ópera (Glorieta de América)