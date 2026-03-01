¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 1 de marzo
Música en directo, actividades infantiles... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Actuación de la Banda Municipal
La Banda Municipal de A Coruña dará un concierto este domingo por la mañana. El evento será una gala lírica con la que la agrupación musical deleitará al público asistente. Al evento se podrá acudir de forma gratuita hasta que se complete el aforo del teatro.
12.15 horas. Teatro Colón (Avenida Marina, n7A).
Agenda Obra de teatro para los más pequeños
La compañía Nao Caracola representa la obra Esperta ó rinoceronte, que cuenta la historia de Bambú, al que su abuela le cuenta que las cosas que realmente importan son las que vemos con el corazón, lo que ella llama rinoceronte. Una obra familiar para mayores de 4 años.
12.30 y 17.30 horas. Teatro del Andamio (Alcalde Suárez Ferrín, 10).
El futuro de la música con tres flautistas
Una apuesta por el talento de las nuevas generaciones, con la participación de los ganadores del Concurso de las II Jornadas de Flauta de Galicia: Álvaro Martínez Ruiz, Sofía Vidal y Celia Órpez. Interpretarán obras de Gluck, Chopin y Borne, acompañados por la Orquesta Gaos.
19.30 horas. Teatro Colón (Avenida Marina, n7A).
Homenaje a ‘Pulse’ de Pink Floyd
Pulsar to Floyd es una banda que pone en escena un espectacular homenaje audiovisual al disco Pulse del legendario grupo Pink Floyd. Cuenta con una potente escenografía, donde una pantalla led de grandes dimensiones cubre toda la parte trasera del escenario
19.00 horas. Palacio de la Ópera (Glorieta de América)
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
- Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
- El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado
- El almacén mayorista de A Coruña donde conviven la tradición y la alta costura
- El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad