El coruñés Alberto Vázquez recibe su quinto Goya por 'Decorado': "Habla sobre la crisis de nuestra sociedad"
La película de animación suma el premio de la Academia de Cine a una larga lista de reconocimientos
El director de cine e ilustrador coruñés Alberto Vázque suma ya cinco estatuillas de los Goya en su palmarés. Su película de animación Decorado consiguió este sábado alzarse con el Premio Goya a Mejor Largometraje de Animación entre sus competidoras, Bella, El tesoro de Barracuda, Norbert y Olivia y el terremoto invisible. No hubo sorpresas, ya que era una de las grandes favoritas tras alzarse con el Premio Forqué a mejor película de animación y con numerosos reconocimientos internacionales, entre los que destaca el Premio Especial del Jurado en el prestigioso Animation is Film de Los Ángeles.
En el trabajo cinematográfico, que ha sido desarrollado en A Coruña, han trabajado más de 250 personas y cuenta con producción gallega, vasca, extremeña y portuguesa. Se trata de una fábula moral protagonizada por una pareja de ratones que retrata la sociedad desde un punto de vista crítico y anticapitalista, con el amor como única esperanza.
“Habla sobre el sentido de la vida y de la libertad humana, del control de las megacorporaciones, sobre cómo les damos nuestros datos de manera gratuita. Habla sobre las crisis de nuestra sociedad. Los personajes no tienen trabajo, viven en situación de exclusión social, tienen una crisis también médica y todo eso acaba afectándoles”, confesaba el cineasta coruñés recientemente en una entrevista en LA OPINIÓN.
Decorado es la versión amplia de un cortometraje que también mereció un premio Goya en 2017, un año en el que el coruñés hizo doblete en la fiesta del cine español con un segundo galardón por ‘Psiconautas’. El reconocimiento de la Academia de Cine comenzó ya en 2012 con la obra de animación ‘Birdboy’ y en 2023 también fue premiado su largo Unicorn Wars.
