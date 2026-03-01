Teo Montero Rey, ganador del Premio Portus Apostoli de Composición: "La música es una forma que tenemos de expresar lo que llevamos dentro"

Para el compositor y pianista Teo Montero, original de Cambre, la edad no es una barrera. Con tan solo 20 años, acaba de coronarse ganador del Premio Portus Apostoli de Composición con Alén do azul, creación de arpa que se estrenará de la mano de la Real Filarmónica de Galicia en la nueva edición del Noia Harp Fest, del 29 de julio al 1 de agosto. Empezando sus estudios oficiales en el Conservatorio Profesional de Música de Culleredo —donde fue promocionado de curso en dos ocasiones—, actualmente reside en Asturias para finalizar el Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, en la especialidad de Composición, y el Grado en la especialidad de Piano.

¿De dónde le viene su pasión por la música? ¿Cómo fueron los inicios?

Mi madre, Carmen Rey, es cantante de jazz y también compositora en su mundo, que al final es diferente al mío, el de la música clásica. Pero fue ella quien me comenzó a introducir en el mundo de la música. Me intentó enseñar solfeo y teoría musical en clases conjuntas con mis abuelos, que hacíamos para intentar motivarme más. Y allí, en casa de mis abuelos, había un piano. Fue entonces cuando entré en contacto con el instrumento, lo que acabaría desencadenando todo lo que vino después. Con el piano empecé en torno a los siete años, pero sí es cierto que luego tardé en entrar al conservatorio. Entré cuando tenía 10 años, en 2015.

¿Por qué decidió decantarse por este estilo de música?

Yo creo que me influyó el estar en contacto en el conservatorio con la música clásica; aparte, lo que yo escuchaba por gusto, tanto de pequeño como ahora, siempre fue música clásica. Y también siento que te deja más libertad a la hora de tenerlo todo controlado. No siempre es lo que se busca, pero la escritura clásica es mucho más específica con todos los detalles. No es un encorsetamiento, porque el intérprete tiene libertad a la hora de ejecutar la obra y de transmitir su visión de la música que, a fin de cuentas, eso aporta mucho. Es, más bien, la capacidad de detallar exactamente lo que vas pensando al hacer la música; la intención, el sonido que estás buscando de ese instrumento.

Cuando supo que ganaba el Premio Portus Apostoli de Composición, ¿cómo se sintió?

No me lo creía, la verdad es que fue una alegría. Me pilló por sorpresa, porque estas cosas nunca te las esperas. Siempre es una alegría.

¿Cómo nace Alén do azul y qué significa para usted?

La obra tiene como eje central el mar y lo que representa, principalmente. De hecho, en la propia partitura se incluye el primer poema de Catro a catro, de Manuel Antonio, Intencións. Intenta evocar la soledad y la fragilidad del ser humano ante la inmensidad del mar y del océano, y también reflejar los diferentes estados del mar a lo largo de la obra. Es una obra para arpa y orquesta de cuerda.

¿Cómo fue el proceso de composición?

Cada compositor tiene su forma personal de trabajar. Yo lo que hice en este caso fue, de antemano, preparar una idea inicial del tema de la obra, de la sonoridad de la obra. Y, en base a eso, se hace una estructura previa, como el armazón a grandes lazos, donde luego ya dejas espacio a la libertad creativa. Ahí es cuando puedes comenzar a escribir lo que son las notas de la propia partitura. Es importante, sobre todo al ser una obra más larga, como es este caso, dura 12 minutos. Si no, corres el riesgo de entrar en una especie de divagación. Como en cualquier parcela de la vida, para llegar a un sitio, tienes que saber de dónde vienes para coger el camino adecuado, es la mejor metáfora. Aquí es igual.

¿Tiene algún compositor que le inspire a la hora de componer?

Mi favorito es Aleksandr Skriabin, que fue un compositor ruso de principios del siglo XX que estaba un poco loco, la verdad. Tenía algunas ideas peculiares, pero su música me parece muy estilizada y muy pensada, y siempre con una elegancia que yo creo que muy poca gente ha conseguido dar. Luego Bach, obviamente. Y hay una compositora francesa impresionista que me da mucha pena, porque murió muy joven, y opino que hubiera hecho muchas más obras muy importantes si hubiera vivido más, que se llama Lili Boulanger.

¿Cuándo tuvo claro que quería dedicarse a la música profesionalmente?

Yo creo nos damos cuenta, todos los que estudiamos música, en el grado profesional, porque es el punto en el que empieza a ser algo más que un hobby o una actividad escolar, que nunca lo es. Es como llevar dos caras a la vez, que va cogiendo más y más peso. Es un punto en el que mucha gente se ve obligada a elegir si realmente quiere seguir con la música o prefieren darle prioridad a los estudios tradicionales. Hoy en día, el mundo laboral para un músico está muy complicado, pero no nos mueve eso, en general. Obviamente, trabajamos y tenemos que ganar dinero, pero es nuestra pasión, y al final es un trabajo que nos gusta y que nos mueve. Eso tiene mucha fuerza a la hora de escoger este camino.

Su dedicación a la música tuvo que suponerle muchas horas de esfuerzo. ¿Cómo compaginó esta faceta con ser un joven "normal"?

Ahora estoy bien, pero el momento más difícil es en Bachillerato, porque estás llevando a la vez dos carreras muy pesadas. Bachillerato es muy exigente, te están preparando para la universidad y hay muchas materias muy diferentes. Eso, en combinación con la música, a la que tienes que dedicar el mismo tiempo o incluso más todavía, es complicado. Entonces yo creo que lo que te enseña es disciplina, saber responsabilizarte, organizar el tiempo de una forma más eficiente. Es algo que se refleja en todos los músicos, por tener que haber pasado por esa situación.

¿Qué tiene planeado para el futuro?

Me gustaría seguir por la rama de la composición, obviamente. Quizás no exclusivamente composición clásica, porque eso es muy complicado y hay muy poca gente que lo esté haciendo a día de hoy. Igual combinarlo con la enseñanza, que también me gusta, sobre todo en el ámbito teórico musical. A lo mejor composición para medios audiovisuales, en algún punto.

¿Qué significa la música para usted?

¡Qué complejo! Yo creo que la música es algo muy personal, sobre todo para los músicos, pero también para la gente de a pie, que no está tan metida en el mundillo. Es una forma que tenemos de expresar lo que llevamos dentro, sentimientos, pensamientos, emoción. Es una manera de transmitirlo, de dejarlo reflejado, como cualquier forma de arte. Pero yo creo que la música, al ser tan abstracta, no es como una obra pictórica que representa un paisaje; la música lo que representa en realidad son emociones y sentimientos. Eso es lo que hace que tenga tanta fuerza en la gente.