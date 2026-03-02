Alumnos coruñeses se ‘incrustan’ en grupos de investigación universitaria

Alumnos de ESO, FP y Bachillerato de nueve centros educativos de la provincia iniciaron este lunes su estancia de tres días en el Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Universidade da Coruña, en cuyos laboratorios realizarán una práctica experimental con sus grupos de investigación. La iniciativa forma parte del proyecto Incrúst@te: qué é un grupo de investigación? Introdución á investigación en Química e Bioloxía, que concluirá con la exposición por los alumnos de los trabajos realizados en un acto que se realizará en la Domus.