Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conflicto en Oriente Próximo en directoImpuesto de circulación en A CoruñaAsí avanza la reforma de la iglesia de la Orden TerceraLuz verde a ampliar la aproximación por satélite a AlvedroLos 'minipisos' de A Coruña8-M en A Coruña: toda la programación
instagramlinkedin

Alumnos coruñeses se ‘incrustan’ en grupos de investigación universitaria

Pertenecen a nueve centros de ESO, FP y Bachillerato de la provincia

Uno de los alumnos participantes recibe explicaciones en uno de los laboratorios del CICA.

Uno de los alumnos participantes recibe explicaciones en uno de los laboratorios del CICA. / LOC

José Manuel Gutiérrez

Alumnos de ESO, FP y Bachillerato de nueve centros educativos de la provincia iniciaron este lunes su estancia de tres días en el Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Universidade da Coruña, en cuyos laboratorios realizarán una práctica experimental con sus grupos de investigación. La iniciativa forma parte del proyecto Incrúst@te: qué é un grupo de investigación? Introdución á investigación en Química e Bioloxía, que concluirá con la exposición por los alumnos de los trabajos realizados en un acto que se realizará en la Domus.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
  2. El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
  3. Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
  4. La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
  5. El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
  6. Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
  7. El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
  8. El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado

Alumnos coruñeses se ‘incrustan’ en grupos de investigación universitaria

Alumnos coruñeses se ‘incrustan’ en grupos de investigación universitaria

A Coruña programa un 8-M "pro-Charos" centrado en la IA y los referentes: "Parte dos ataques ás mulleres chegan por vías novas, a violencia e a misoxinia dixitais"

A Coruña programa un 8-M "pro-Charos" centrado en la IA y los referentes: "Parte dos ataques ás mulleres chegan por vías novas, a violencia e a misoxinia dixitais"

'Decorado', la película de animación desde A Coruña que triunfó en los Goya: "Cuenta que solo el amor verdadero nos va a proteger de este mundo"

O Mural exige saber si el mal tiempo dañó los frescos de Lugrís en A Coruña

La nueva peluquería que tiñe de rosa la avenida de Fisterra: "El local es igual que yo, muy alegre"

El Aquarium organiza talleres sobre biodiversidad para conmemorar el Día de la Naturaleza

El Aquarium organiza talleres sobre biodiversidad para conmemorar el Día de la Naturaleza

Enki reúne a 500 estudiantes de 14 centros de A Coruña para conocer el deporte inclusivo

Enki reúne a 500 estudiantes de 14 centros de A Coruña para conocer el deporte inclusivo

Vía libre ambiental a la ampliación de la aproximación por satélite al aeropuerto de A Coruña

Vía libre ambiental a la ampliación de la aproximación por satélite al aeropuerto de A Coruña
Tracking Pixel Contents