El Aquarium organiza talleres sobre biodiversidad para conmemorar el Día de la Naturaleza

El Aquarium Finisterrae organiza este fin de semana talleres sobre biodiversidad para todos los públicos con motivo del Día Mundial de la Naturaleza que se celebra este martes. Los participantes podrán conocer de cerca una gran variedad de invertebrados y descubrir en directo diferentes aspectos biológicos de especies como escorpiones, milpiés gigantes, escarabajos Goliat, tarántulas, mariposas gigantes, insectos hoja, insectos palo, cangrejos ermitaños, cascudos de Madagascar y caracoles gigantes. El biólogo y divulgador científico Miguel Santamaría será el encargado de impartir esta actividad, en la que los asistentes podrán interactuar con la mayoría de las especies.

Habrá dos sesiones este sábado 7 y domingo 8, en horario de 12.00 a 14.00 horas. Será una actividad con capacidad limitada para 90 personas y, para participar, será necesario abonar el precio de la entrada al Aquarium y retirar el pase gratuito del taller.