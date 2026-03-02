El Concello de A Coruña reclamará la ampliación de la terminal de Alvedro a Aena: "Creemos que el aeropuerto lo necesita"

El Ayuntamiento de A Coruña reclamará a Aena, dependiente del Gobierno central, la ampliación de la terminal del aeropuerto de Alvedro, después de que el gestor aeroportuario no haya incluido esta obra en sus previsiones de actuaciones en el aeródromo para los próximos cinco años. "No entendemos que no se incluya Alvedro. Seguiremos reclamando su ampliación, tanto la terminal como en la pista. He tenido alguna reunión y se mantendrán más. Cada vez es más necesario para atender a los viajeros que a partir de ahora vamos a recibir de Santiago por cuestión de las obras, y de varias aerolíneas. Creemos que el aeropuerto lo necesita", expresó esta mañana la alcaldesa en rueda de prensa.

Aena desveló el mes pasado el programa de inversiones en sus terminales entre los años 2027 y 2031. Las instalaciones coruñesas recibirán 50 millones de euros, una cifra similar a la de Peinador, en Vigo, y lejos del Rosalía de Castro, en Santiago, que consigue el doble. Estas cantidades se financiarán con una subida en las tasas para el viajero. Los futuros planes de Aena para Alvedro no contemplan la ampliación de la terminal en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), aunque figuraba en planes previos fechados en 2018.

Cierre del aeropuerto de Santiago un mes

Además, la pista coruñesa pasará a operar vuelos previstos en el aeródromo de Santiago de Compostela por el cierre esta instalación entre el 23 de abril y el 27 de mayo por obras.

El Partido Popular considera que las demandas de Inés Rey hacia a Aena y al Gobierno del Estado llegan tarde. "De nada valen ahora sus lamentaciones cuando el documento ya ha sido aprobado. Y si dice que ha hecho alguna gestión, lo que se demuestra el nulo peso de Inés Rey ante su partido a nivel nacional. Las declaraciones de hoy confirman su doble cara: por un lado dice que va a reclamar y por otro vemos que no ha hecho nada para la renovación y ampliación de nuestro aeropuerto", reprochan los populares en un comunicado.