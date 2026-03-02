A Coruña programa un 8-M "pro-Charos" centrado en la IA y los referentes: "Parte dos ataques ás mulleres chegan por vías novas, a violencia e a misoxinia dixitais"

El Concello de A Coruña da forma a una semana de actividades por el 8-M con interés por los retos digitales y de liderazgo para el feminismo. Los riesgos del algoritmo y la inteligencia artificial marcan el programa, que contará con testimonios profesionales sobre tecnología y género. La ciencia tendrá presencia en actos sobre salud mental o menopausia en diferentes espacios de la ciudad. En el acto de presentación, la alcaldesa, Inés Rey, advirtió sobre el riesgo a retroceder y el avance de nuevas violencias y reclamó a la Xunta un centro de crisis que pueda atender a las víctimas de violencia machista las 24 horas del día.

"O Día Internacional das Mulleres é unha data que non é unicamente un trámite. Nestes tempos de polarización, de ruido ede odio convertido en espectáculo, unha parte dos ataques ás mulleres chega por vías novas, a violencia e a misoxinia dixitais. Buscan expulsarnos do espacio público, ridiculizarnos, cansarnos e silenciarnos", declaró. Bajo el lema Mulleres reais liderando un cambio, el Concello quiere reforzar el significado de cada una de esas palabras. Rey recordó que debe seguir hablándose de mujeres porque en la sociedad todavía condiciona en oportunidades, salario o reconocimiento.

La presentación del programa quedó marcada por el uso de la palabra "Charo". Tanto Rey como la concejala de Benestar Social, Nereida Canosa, se refirieron al término comúnmente usado para el desprestigio de mujeres en ámbitos profesionales, administrativos o políticos. "Son tan Charo. Encántame falar de Charos. Non é unha broma, é una ferramenta de desprestixio. O mundo quere que calemos, que non nos metamos en temas que non tocan. Deixar de molestar. É outro xeito de deshumanizar e non é novo. Charo era Maruxa antes. Grazas a moitas Maruxas e moitas Charos foi avanzando a sociedade", reivindicó la alcaldesa.

Un 8-M para todos los intereses

Las dificultades del desafío digital se abren hueco en un programa que mantiene sus ejes clásicos y con atención a todo tipo de públicos. El peso del algoritmo como un agente social más ha vertebrado gran parte de la campaña. "É un escenario que é novo, pero xa determinante. A intelixencia artificial e os algoritmos que non só axudan, senón que tamén nos moldean. Hoxe unha parte do que entendemos como normal, como desexable, como válido ou como ridículo, está filtrado por pantallas, por sistemas que aprenden do pasado. Ese pasado foi desigual, así que non podemos correr eses riscos", manifestó Nereida Canosa.

El público infantil cuenta con dos actividades específicas. El programa Cambia o conto se desenvuelve ya en centros educativos de A Coruña propone nuevos finales a cuentos clásicos a través de música y juegos. Otra apuesta para deshacerse de estereotipos de género son los talleres de juguetes igualitarios. Estas actividades para niños y niñas se realizarán en ludotecas y centros municipales, donde también se presentarán dinámicas sobre igualdad.

Otra de las propuestas destacadas en el programa es el "bloque interseccional. Esta tarde, Estíbaliz Veiga moderará la charla Mulleres que son e están con las profesionales Ebbaba Hameida Hafed, Suiry Sobrino o María José Jiménez Cortiñas en la sede de Afundación. Tratarán experiencias sobre situaciones discriminatorias por género, clase, origen, racialización y situaciones administrativas.

Ciencia, IA y Cultura, un 8-M completo

El Kiosco Alfonso, la Domus y el Fórum serán escenario de las conferencias de ámbito científico. Mujeres profesionales de la salud hablarán sobre psiconutrición, actividad física, ginecología, endocrinología, salud mental o perimenopausia. "Falaremos sen tabúes, como necesitamos falar ás mulleres sobre a saúde. É absolutamente necesario", afirmó la concejala.

El futuro cuenta con su propio acto en el paraninfo de la UDC. Alba Meijide, Lara Neira y Julia Díaz tratarán la ética y la igualdad en la IA desde su experiencia como líderes del ámbito tecnológico. Esta actividad está diseñada para el alumnado de ESO y Bachillerato. Para ese público también han creado el coloquio Todas somos Charos con influencers, como Ayme Román o Mara Mariño.

"No eido máis cultural e nas bibliotecas, teremos distintas charlas sobre cancro, sobre muller, sobre masculinidades e igualdade. No espazo diverso traballaráse o benestar e o traballo comunitario desde unha perspectiva feminista e LGTB+. Pechamos a parte máis cultural no Teatro Colón con Mulleres de cine, con Bea Lema, María Vázquez, Aida Tarrio e Ledicia Costas e títulos como Todo sobre mi madre o La Quimera", informó la concejala.

El Concello reclama el centro de Crise 24 horas

Después de recordar a las 10 víctimas de violencia de género este año, Inés Rey puso el foco sobre la falta de un centro de Crise 24 horas en A Coruña. Ciudades como Lugo, Ourense o Vigo cuentan con estas instalaciones. El programa que se puso en marcha hace más de un año para dar servicio a víctimas de violencia tanto de género como sexual.

"Cremos que eses recursos especializados que ofrecen atención psicolóxica, xurídica e atención social inmediata, 24 horas ao día e 365 días do ano teñen que estar tamén na cidade da Coruña. Precisamos un centro de Crise 24 horas propio. Non entendemos que unha persoa que sufre unha agresión sexual, por exemplo, teña que ser derivada a outra cidade lonxe da da súa rede de apoio nun momento dun impacto emocional tan importante", resolvió Rey.