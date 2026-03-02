La dificultad de vivir solo en A Coruña: más de la mitad de 'minipisos' son de temporada y tienen un precio medio de mil euros

Vivir solo se está convirtiendo en una tarea casi imposible en A Coruña. A pesar de la declaración de zona tensionada, que ha dejado un precio medio del alquiler en enero de 663,9 euros, un 2,5% por debajo del registrado hace un año, los anuncios de viviendas para una sola persona son limitados. Un 'minipiso' suele tener entre 20 y 40 metros cuadrados, y son muy habituales los de alrededor de 30. A diferencia de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, en A Coruña no es tan frecuente este tipo de inmueble, aunque la disponibilidad aumenta si ampliamos el rango hasta los 50 m². Con todo, los anuncios publicados en Idealista para viviendas de estas dimensiones a 1 de marzo son 34, pero del total, más de la mitad (20) son de temporada.

Los últimos datos del INE (2021) indicaban que en la ciudad casi un 13% de sus vecinos vivían solos. Una realidad que se intensifica por los cambios sociales que afectan a personas de todas las edades, especialmente a los jóvenes, que se ven forzados a compartir piso en habitaciones que se ofrecen por unos 400 euros de media. De los 14 anuncios en Idealista que no son de temporada para pisos de hasta 50 m², la mitad cuestan el doble que una habitación, es decir, 800 euros o más, y el más caro es un piso en la Ciudad Vieja por 1.500 euros. La alternativa más asequible es una vivienda en el Ensanche de 35 m² por 515 euros, aunque exige como condición que el importe del alquiler no supere el 30% de los ingresos de la persona inquilina.

Predominio en el centro y la Ciudad Vieja

En esa área hay otros dos pisos: uno en Juan Flórez y otro en la plaza de Pontevedra, ambos por 950 euros. El sector con más inmuebles de este tipo es Ciudad Vieja y María Pita, con siete viviendas. Tres en el casco histórico por 670, 680 y 750 euros respectivamente; la ya citada vivienda de 1.500 euros en la calle Amargura; dos viviendas en Riego de Agua por 900 euros; y una en la calle Real por 800.

En el resto de barrios los importes varían, y en todos los casos con un nivel que obliga a destinar el 50% o más de un salario medio en la ciudad. En Os Mallos incluso aparece un caso de un piso anunciado por 700 euros al mes que el inquilino debe reformar —aunque se promete descontar ese desembolso de las mensualidades— y con una fianza cercana a los 3.000 euros en efectivo para una vivienda que no llega a los 50 m².

Las demás alternativas son un piso en San Amaro por 750 euros al mes, otro en la zona de Cuatro Caminos por 800 euros y uno cerca del Millenium que se sitúa en 900 euros mensuales.

Alquiler de temporada por encima de los mil euros

La dificultad es aún mayor por la competencia del alquiler de temporada. Los anuncios de este tipo superan a los de larga estancia. De los 20 publicados actualmente en Idealista, los precios son variados: desde los 480 euros de un estudio en Vioño hasta los 1.800 euros de un ático en Monte Alto, disponible solo de junio a agosto y con la obligación de alquilarlo, como mínimo, un mes completo.

El precio medio de esos 20 anuncios es de 1.045 euros al mes, con la mitad en 1.000 euros o más. Estos valores chocan con los datos generales de la ciudad de hace unos días. De las 326 ofertas disponibles a finales de febrero, 121 eran de temporada; de ellas, 70 estaban en 1.000 euros o más. «La gente no quiere alquilar y que le digan por cuánto, así que busca la manera» de esquivar las limitaciones, con «argucias legales como alquiler por tres meses, cobrar comunidad o garaje aparte», explicaba a este medio el tasador coruñés Rubén González.

En Idealista incluso se llega a anunciar un piso durante ocho meses por 1.300 euros al mes, una forma de bordear los límites del incremento de precio que favorece la declaración de zona tensionada.

Noticias relacionadas

A Coruña registra la tasa de alquiler de temporada más alta de Galicia. En diciembre de 2025, solo Santiago se aproximaba a la tasa coruñesa sin igualarla, y ninguna otra de las urbes gallegas alcanzaba el 20%.