La Diputación de A Coruña oferta becas de investigación y estudios de arte

La realización de proyectos de investigación y el perfeccionamiento de estudios artísticos durante el próximo curso son el objetivo de las 48 becas convocadas por la Diputación de A Coruña, dotadas con 480.000 euros, ya que cada una tiene un importe de 10.000 euros. Las de investigación están dirigidas a titulados universitarios con menos de 36 años y residentes en la provincia. Las artísticas permitirán completar estudios fuera de Galicia o en el extranjero. Las becas pueden solicitarse del 16 de marzo al 16 de abril.