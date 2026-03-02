La Diputación de A Coruña oferta becas de investigación y estudios de arte
Podrán solicitarse del 16 de marzo al 16 de abril
A Coruña
La realización de proyectos de investigación y el perfeccionamiento de estudios artísticos durante el próximo curso son el objetivo de las 48 becas convocadas por la Diputación de A Coruña, dotadas con 480.000 euros, ya que cada una tiene un importe de 10.000 euros. Las de investigación están dirigidas a titulados universitarios con menos de 36 años y residentes en la provincia. Las artísticas permitirán completar estudios fuera de Galicia o en el extranjero. Las becas pueden solicitarse del 16 de marzo al 16 de abril.
