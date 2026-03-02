Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es 'Decorado', la película de animación de A Coruña que triunfó en los GoyaLuz verde a ampliar la aproximación por satélite a AlvedroLas familias de acogida podrán adoptar a menores a su cargo con prioridadLos 'minipisos' de A CoruñaGran fiesta gastronómica este sábado8-M en A Coruña: toda la programaciónConflicto en Oriente Próximo en directo
instagramlinkedin

La Diputación de A Coruña oferta becas de investigación y estudios de arte

Podrán solicitarse del 16 de marzo al 16 de abril

Sede de la Diputación de A Coruña

Sede de la Diputación de A Coruña / LOC

RAC

A Coruña

La realización de proyectos de investigación y el perfeccionamiento de estudios artísticos durante el próximo curso son el objetivo de las 48 becas convocadas por la Diputación de A Coruña, dotadas con 480.000 euros, ya que cada una tiene un importe de 10.000 euros. Las de investigación están dirigidas a titulados universitarios con menos de 36 años y residentes en la provincia. Las artísticas permitirán completar estudios fuera de Galicia o en el extranjero. Las becas pueden solicitarse del 16 de marzo al 16 de abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
  2. El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
  3. Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
  4. La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
  5. El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
  6. Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
  7. El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
  8. El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 3 de marzo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 3 de marzo

El rector de A Coruña ofrece colaboración de las universidades para homologar estudios de extranjeros

El rector de A Coruña ofrece colaboración de las universidades para homologar estudios de extranjeros

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

El PP reclama al Concello mejoras en seis barrios periféricos de A Coruña

El PP reclama al Concello mejoras en seis barrios periféricos de A Coruña

A Coruña programa un 8-M "pro-Charos" centrado en la IA y los referentes: "Parte dos ataques ás mulleres chegan por vías novas, a violencia e a misoxinia dixitais"

A Coruña programa un 8-M "pro-Charos" centrado en la IA y los referentes: "Parte dos ataques ás mulleres chegan por vías novas, a violencia e a misoxinia dixitais"

La Diputación de A Coruña oferta becas de investigación y estudios de arte

La Diputación de A Coruña oferta becas de investigación y estudios de arte

'Decorado', la película de animación desde A Coruña que triunfó en los Goya: "Cuenta que solo el amor verdadero nos va a proteger de este mundo"

Alumnos coruñeses se ‘incrustan’ en grupos de investigación universitaria

Alumnos coruñeses se ‘incrustan’ en grupos de investigación universitaria
Tracking Pixel Contents