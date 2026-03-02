Enki reúne a 500 estudiantes de 14 centros de A Coruña para conocer el deporte inclusivo

La Fundación Enki reúne entre este lunes y el martes a cerca de medio millar de estudiantes de catorce centros educativos de la provincia de A Coruña para mostrarles el deporte inclusivo.

La organización sin ánimo de lucro comprometida con la promoción del acceso y la participación en el deporte de personas con diversidad funcional permite a los participantes practicar deportes adaptados.

La iniciativa se inscribe en unas jornadas de sensibilización en centros educativos de Galicia que se celebran en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco) con el objetivo, según indica Enki en un comunicado, de sumar conciencia social, solidaridad y responsabilidad.

El presidente de la Fundación Enki, Ángel López, ha animado a los participantes a involucrarse para entender cómo funciona el deporte adaptado.

"Hoy dejáis de imaginar y os pondréis en el lugar de otros niños y niñas de vuestra edad que necesitan un material adaptado para poder hacer deporte", ha dicho, acerca de las actividades que incluyen fútbol, tenis de mesa, atletismo, tenis, esgrima, ciclismo, boccia, vehículos adaptados, goalball y rugby.