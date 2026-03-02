Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conflicto en Oriente Próximo en directoEl Grupo Castro se expande desde A CoruñaBarrio de las Flores, el secreto mejor guardadoAsí está la clasificación en Segunda
instagramlinkedin

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 2 de marzo

La semana comienza con una charla y una proyección que recogemos en nuestra guía cultural y de ocio

Biblioteca de la Fundación MOP

Biblioteca de la Fundación MOP / Fundación MOP

RAC

Charla de la diseñadora de moda Anna Sui

19.00 horas Participará en una MOP Talk y conversará con la productora Eileen Gallagher. Tras el acto firmará ejemplares de su libro The Nineties x Anna Sui. Más información.

Fundación MOP (Muelle de Batería)

Pase del documental ‘O Aparecido’

19.30 horas. Explica cómo varios jóvenes crearon un corto sobre Manuel Antonio en 2020. Estarán varios participantes, como Santiago Prego y Francisco Jorquera.

Noticias relacionadas

Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
  2. El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
  3. Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
  4. La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
  5. El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
  6. Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
  7. El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
  8. El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 2 de marzo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 2 de marzo

'Hazlo tú mismo': la nueva tendencia que une a los coruñeses en talleres creativos

'Hazlo tú mismo': la nueva tendencia que une a los coruñeses en talleres creativos

Las 'sorpresas' de la reforma de la Orden Tercera de A Coruña: «Nos encontramos madera de poca calidad y podrida»

Las 'sorpresas' de la reforma de la Orden Tercera de A Coruña: «Nos encontramos madera de poca calidad y podrida»

El tiempo en A Coruña según la Aemet: así viene la primera semana de marzo

El tiempo en A Coruña según la Aemet: así viene la primera semana de marzo

Trabajar en Inditex al tiempo que se desarrolla una IA contra el cáncer de páncreas en la Universidade da Coruña: «Es una de las enfermedades de las que menos datos hay»

La dificultad de vivir solo en A Coruña: más de la mitad de 'minipisos' son de temporada y tienen un precio medio de mil euros

La dificultad de vivir solo en A Coruña: más de la mitad de 'minipisos' son de temporada y tienen un precio medio de mil euros

Este martes empieza el pago del impuesto de circulación en A Coruña: los dueños de coches abonarán 9,7 millones

El coruñés Alberto Vázquez recibe su quinto Goya por 'Decorado': "Habla sobre la crisis de nuestra sociedad"

El coruñés Alberto Vázquez recibe su quinto Goya por 'Decorado': "Habla sobre la crisis de nuestra sociedad"
Tracking Pixel Contents