¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 2 de marzo
La semana comienza con una charla y una proyección que recogemos en nuestra guía cultural y de ocio
Charla de la diseñadora de moda Anna Sui
19.00 horas Participará en una MOP Talk y conversará con la productora Eileen Gallagher. Tras el acto firmará ejemplares de su libro The Nineties x Anna Sui. Más información.
Fundación MOP (Muelle de Batería)
Pase del documental ‘O Aparecido’
19.30 horas. Explica cómo varios jóvenes crearon un corto sobre Manuel Antonio en 2020. Estarán varios participantes, como Santiago Prego y Francisco Jorquera.
Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
- El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
- Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
- El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
- El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado