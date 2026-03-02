¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 2 de marzo

Charla de la diseñadora de moda Anna Sui

19.00 horas Participará en una MOP Talk y conversará con la productora Eileen Gallagher. Tras el acto firmará ejemplares de su libro The Nineties x Anna Sui. Más información.

Fundación MOP (Muelle de Batería)

Pase del documental ‘O Aparecido’

19.30 horas. Explica cómo varios jóvenes crearon un corto sobre Manuel Antonio en 2020. Estarán varios participantes, como Santiago Prego y Francisco Jorquera.

Noticias relacionadas

Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)