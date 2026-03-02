Este martes empieza el pago del impuesto de circulación en A Coruña: los dueños de coches abonarán 9,7 millones

El Concello de A Coruña abre este martes, 3 de marzo, el periodo de cobro de recibos del impuesto de circulación, y las previsiones municipales son cobrar unos 11,23 millones, casi 300.000 menos que lo que preveían los presupuestos. Los coruñeses podrán pagar hasta el 5 de mayo (los recibos domiciliados el 10 de abril), y el grueso de la recaudación, casi 9,7 millones, corresponde a los dueños de coches. La cifra puede bajar algo cuando se apliquen bonificaciones parciales.

Los automóviles abonan cuotas de entre 19,5 y 224 euros por este tributo, cuyo nombre oficial es Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El precio se establece según el número de caballos fiscales, pero la mayoría están en los tramos bajos e intermedios. El número es muy elevado: la estadística municipal cuenta casi 104.000 recibos emitidos, a los que hay que sumar unos 11.100 exentos. En 2023 la recaudación era de algo menos de 9,5 millones de euros, y algunos tramos de cuota eran más bajos.

Siempre según el padrón de vehículos que sirve al Concello de base para reclamar los pagos, los 390 autobuses dados de alta en la ciudad abonarán apenas 57.000 euros, mientras que los camiones, algo menos de 9.000, suponen unos ingresos en torno a los 950.000 euros.

Los ciclomotores son pocos, algo más de 2.400, y además su cuota es muy reducida, de seis euros con 83 céntimos. En consecuencia, su presencia en el tributo es testimonial, apenas unos 16.200 euros. Las motos, que pagan en base a su cilindrada, puedes llegar a tener cuotas de más de 120 euros, y, además, hay 13.350 matriculadas. La cuota total es de unos 396.000 euros.

Los remolques, de los que hay poco más de un millar en la ciudad, suponen algo más de 118.000 euros para las arcas municipales. Y los cerca de 1.500 tractores matriculados en A Coruña pagarán unos 108.000 euros en conjunto.